WoW: The War Within - Blizzard verteilt die ersten Alpha-Einladungen

Die Entwicklung der für dieses Jahr geplanten World of Warcraft-Erweiterung The War Within nimmt konkrete Züge an. Blizzard startet ab sofort mit den Ein­la­dungen erster Spieler zur Alpha-Testphase, Beta-Anmeldungen und der physischen Collector's Edition.

Blizzard

Einladungen zur Alpha-Phase werden verteilt

Vorabzugang für weitere WoW-Spieler

Blizzard scheint sich derzeit auf einem guten Weg zu befinden, seinen vorab angekündigten Zeitplan einzuhalten und mit World of Warcraft: The War Within im Spätsommer bzw. Herbst an den Start gehen zu können. In die­ser Woche beginnen die Alpha-Tests, zu denen "ausgewählte Spieler" eingeladen werden.Im ersten Alpha-Build sollen nahezu alle Quests der Insel Dorn sowie zwei Dungeons und drei Tiefen bereitstehen. Bei Letzteren handelt es sich um eine neue Art Instanz, die sowohl allein, mit Freunden oder NPC-Begleitern absolviert werden kann. Zudem stehen Überarbeitung für den Kräuterkunde-Beruf und Tests der neuen Heldentalente auf dem Alpha-Programm.Abseits der Alpha-Phase haben Spieler des Online-Rollenspiels seit wenigen Tagen die Möglichkeit, sich über die WoW-Webseite für zukünftige Beta-Phasen zu registrieren. Einen nahezu garantierten Beta-Zugang erhalten allerdings nur Vorbesteller der 90 Euro teuren Epic Edition, die mit The War Within erstmals auch einen dreitägigen Early Access bietet. Käufer der "günstigeren" Base und Heroic Editions sind davon nur wenig begeistert.Die Epic Edition ist dabei zudem Teil der neu vorgestellten World of Warcraft: The War Within Collector's Edition. Knapp 200 Euro müssen Sammler für die physische Variante zahlen, die sich vom Inhalt her nicht nur der Erweiterung, sondern auch dem 20. Jubiläum von WoW annehmen soll. Unter anderem mit einem Sammler-Pin samt Anduin, Alleria und Thrall, einem 208-seitigen Buch sowie einer Greifvogelreiter-Statue.