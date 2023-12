AVM legt mit weiterem Bugfix-Update für das neue Smart Gateway nach

AVM für das in diesem Jahr gestartete FritzSmart Gateway ein wichtiges Software-Update veröffentlicht. Besitzer eines solchen Geräts sollten zeitnah aktualisieren, denn es handelt sich bei der neuen Version 7.59 um eine Fehlerbehebung.

Nutzer des neuen Zusatzgeräts hatten gemeldet, dass sie keine Anzeige ihrer Smart-Home-Geräte auf der Bedienoberfläche der FritzBox zu sehen bekamen. AVM hat dieses Problem nun korrigiert. Am Ende dieses Beitrags erklären wir auch, wie ihr die neue Software-Version am schnellsten erhalten und vor allem installieren könnt.Das neue FritzOS 7.59-Up­date gibt es ab sofort für das Gateway von AVM. Mit diesem Gerät lässt sich als ein Verbindungsstück für Smart Home-Geräte einsetzen, die den Zigbee-Standard nutzen. So kann man zum Beispiel LED-Lampen von Drittanbietern in sein Fritz-Netzwerk integrieren und gemeinsam mit FritzDECT-Zubehör verwalten.Mit dem Software-Update gibt es keine neuen Funktionen, AVM behebt lediglich das Problem, bei dem es unter Umständen dazu kam, dass es keine Anzeige der Smart-Home-Geräte auf der Bedienoberfläche der FritzBox zu sehen gab.Das das FritzSmart Gateway ein Zusatzgerät ist, läuft das Update über das angeschlossene Fritz-Netzwerk als Online-Update. Dazu geht man im Webbrowser seiner Wahl auf "fritz.smartgateway" und meldet sich gegebenenfalls neu an. Dort sucht man den Punkt "Assistenten", und wählt dort"Update" bzw. "Firmware aktualisieren" aus.Im Anschluss wird die neueste Version automatisch geladen und installiert. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.