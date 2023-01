Durchgesickert: AVM arbeitet an neuem FritzSmart-Gateway mit ZigBee

Vor kurzem gab es erste Gerüchte über neue Produkte aus dem Hause AVM. Es hieß, dass sich der Internet-Spezialist auf Wi-Fi 7 konzentrieren wird. Jetzt gibt es weitere Details. Angeblich kommt eine ganz neue Produkt-Kategorie.

FritzSmart ist komplett neu

Weitere News von AVM und FritzBox

Laut der Gerüchteküche wird die in Kürze beginnende Technologie-Messe, der Mobile World Congress 2023 in Barcelona , die Bühne für eine Reihe interessanter Neuvorstellungen von AVM sein. Aus den Informationen, die der Webseite Boxmatrix vorliegen, geht dabei hervor, dass AVM mit dem neuen FritzSmart-Gateway mit ZigBee eine komplett neue Produktlinie einführen wird.Bisher gibt es keine "FritzSmart"-Geräte. AVM bietet die Reihen FritzBox , FritzWLAN, FritzRepeater, FritzDECT, FritzFon und FritzPowerline. Das von Boxmatrix geleakte FritzSmart-Gateway ist dagegen ein Verbindungsstück für Smart Home-Geräte, das auf den Standard Zigbee setzen soll. Alle Informationen sind noch unbestätigt. Boxmatrix schreibt weiter:"Dies ist eine Vorlage, um Informationen über ein zukünftiges Modell zu sammeln. Es ist noch wenig bis gar nichts darüber bekannt. Vielleicht wird es nie real und ein Vapor-Modell. Das FritzSmart-Gateway ist die lang erwartete Brücke von AVM Smart Home zu ZigBee. Es basiert auf einer stromsparenden Variante des Maple SoC und bietet 2x2 2,4GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), einen GBit LAN-Port und eine Smart-fähige DECT-Basis mit dem DECT-Chip der 4060. Außerdem hat es eine interne ZigBee-Schnittstelle mit USB-Anschluss, die auf dem Nordic Semiconductor nRF5 802.15.4 Chipsatz zu basieren scheint, und keinen externen USB-Host-Anschluss."Laut Boxmatrix besteht für das neue Produkt eine Firmware-Inhaus-Beta mit der Versionsnummer 7.51. Die Produkt-ID soll "Fritz_Box_HW265" lauten. Dafür, dass es sich vielleicht auch nur um ein Gerät aus einer Test-Reihe handelt, das nicht für die Veröffentlichung geplant ist, gibt es erstaunlich viele detaillierte Informationen.Falls der Hinweis auf die Vorstellung im Rahmen des Mobile World Congress 2023 stimmt, werden wir in Kürze wissen, was von dem Leak der Wahrheit entspricht. Der Mobile World Congress 2023 findet vom 27. Februar bis 02. März 2023 statt.