Streaming-Dienst RTL+ hebt Preise an, startet neues Family-Paket

Wer an Streaming-Dienste denkt, dem fallen wohl als erstes Netflix, Disney+ und Amazon Prime ein. Doch auch die traditionellen Privatsender versuchen, sich in diesem Geschäft zu etablieren, mit wechselndem Erfolg. Auch RTL ist dabei und RTL+ führt nun Anpassungen durch.

Höhere Kosten, neues Family-Abo

Zusammenfassung Ab dem 1. März 2021 erhöht RTL+ die Preise und bietet ein Familien-Abo.

Premium kostet ab jetzt 7 Euro, Max 13 Euro und Family 19 Euro.

RTL-Inhalte kostenlos gibt es bei Free mit stark abgespeckter Mediathek.

Nutzer erhalten Filme, Serien, Shows, Originals, 14 Live-Sender.

RTL+ ist im Vergleich zu US-Konkurrenten eher untergeordnet.

RTL

RTL+ ist einst als TVNow bekannt gewesen, seit Ende 2021 trägt das Streaming-Angebot den Namen des Mutterkonzerns, branchenüblich mit einem Plus versehen (wobei das Plus im Fall von RTL auf das Jahr 1984 zurückgeht, denn unter diesem Namen startete der Privatsender einst).Wie dem auch sei: RTL+ gehört zu den großen deutschen Streaming-Diensten, auch wenn diese im Vergleich zu den US-Konkurrenten eine untergeordnete Rolle spielen. RTL+ hat sicherlich auch seine Anhänger, doch diese müssen sich nun auf höhere Preise gefasst machen. Denn RTL+ hebt mit dem heutigen 1. März die Preise an und erweitert auch sein Angebot um ein neues Familien-Abo.Premium kostet ab sofort monatliche 6,99 Euro, bisher waren es 4,99 pro Monat. Hier bekommt man Filme, Serien und Shows sowie Originals von RTL+ in HD-Qualität und 14 Live-Sender der RTL-Gruppe angeboten, allerdings muss man dabei auch mit Werbung leben. Wer Werbung deaktivieren, zwei parallele Video-Streams und zudem RTL+ Musikstreaming (via Deezer) nutzen möchte, der muss im Rahmen des Max-Pakets monatlich nun 12,99 Euro statt den bisherigen 9,99 Euro an den Medienkonzern überweisen.Für 18,99 Euro im Monat bekommt man schließlich das neue Family-Abo, dieses bietet im Wesentliche alle Max-Inhalte, allerdings mit vier gleichzeitig möglichen Video- sowie auch vier Musik-Streams. Wer für RTL-Inhalte nichts bezahlen möchte, dem steht auch eine Free genannte Schiene zur Verfügung, allerdings ist das nur eine stark abgespeckte Mediathek für TV-Inhalte, zudem sind diese nur in Standardauflösung (SD) verfügbar.