Adobe und Figma legen 20-Milliarden-Dollar-Deal auf Eis

Adobe hat recht überraschend sein 20-Milliarden-Dollar-Geschäft mit der Cloud-basierten Designer-Plattform Figma auf Eis gelegt und darauf verwiesen, dass die kartellrechtlichen Genehmigungen in Europa und Großbritannien für das Vorhaben, das zu den größten Übernahmen eines Software-Startups gehört hätte, "unklar" seien. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters Beide Unternehmen sind sich laut einer Erklärung nun einig , ihre Fusion abzublasen, da man nicht daran glaubt, die Einwände der Aufsichtsbehörden durch Änderungen ihrer Übernahme-Vereinbarung befriedigen zu können.Adobe wird jetzt stattdessen eine "Ablösesumme" in Höhe von 1 Milliarde Dollar an das in San Francisco ansässige Unternehmen Figma zahlen.Erst im November war neue Fahrt in die Streitigkeiten rund um die Übernahme gekommen. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hatte erklärt, dass die Übernahme der Innovation von Software schaden würde, die von der überwiegenden Mehrheit der digitalen Designer im Vereinigten Königreich verwendet wird, und griff damit ähnliche Bedenken der EU hinsichtlich einer möglichen Einschränkung des Wettbewerbs auf.Adobe hatte daraufhin bereits öffentlich gemacht, dass man der CMA keine Nachbesserungen zu dem Geschäft anbieten werde. Adobe vertritt den Standpunkt, dass man mit Figma in keiner Weise konkurriert.Es hieß ganz konkret, dass das einzige Produkt, das für die kartellrechtliche Frage relevant sei, das Designwerkzeug Adobe XD sei, das in den letzten drei Jahren als eigenständige Anwendung 25 Millionen Dollar verloren habe und daher nicht als "Konkurrenz" anzusehen sei.Der CEO von Adobe, Shantanu Narayen, erklärte nun, dass die Firmen mit den jüngsten Feststellungen der Regulierungsbehörden nicht einverstanden sind, aber glauben, dass es im jeweiligen Interesse ist, nun unabhängig voranzugehen.Das geplatzte Geschäft führt jetzt auch zu der Kritik, dass die Behörden Chancen für Start-ups ganz generell zunichtemachenn könnten, wenn sie zu hohe regulatorische Hindernisse aufbauten.