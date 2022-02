Loupdeck Live: Kreativkonsole erleichtert Arbeit mit Photoshop & Co.

Für viele Nutzer, die sich im Alltag mit der Erstellung von Inhalten beschäftigen, kann der Zugriff auf viele Funktionen deutlich beschleunigt werden, wenn man diese auf eine zusätzliche Eingabe-Hardware verlagert. Ein Beispiel hierfür ist das Loupdeck Live, das mit zahlreichen Applikationen für die Bild- und Video-Bearbeitung zusammenarbeitet.Die Kollegen von ValueTech TV habe in ihrer Community einen Nutzer des Loupdeck Live gefunden, der die Einrichtung und Arbeit mit einem solchen System im Detail vorstellen kann. Die Belegung der Buttons und Drehregler kann dabei bei Bedarf beim Wechsel von Anwendungen wechseln - was sich allerdings nicht immer anbietet. Hier muss sich der Nutzer selbst entscheiden, was besser zum eigenen Anforderungsprofil passt.