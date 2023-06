Surface Neo: Scheiterte das Vaporware-Tablet an schwacher Intel-CPU?

Es gab neben der Aufgabe der Arbeiten an Windows 10X wohl auch weitere Gründe, weshalb sich Microsoft in letzter Minute gegen die Markteinführung seines Dual-Screen-Tablets Surface Neo entschieden hat. Die Performance des Geräts wäre wohl äußerst enttäuschend ausgefallen.

Als Microsoft das Surface Neo mit seinen beiden acht Zoll großen Touch-Displays zusammen mit dem Surface Duo präsentierte, schien der Traum von einem ultramobilen, touchorientierten Produktiv-Tablet mit Windows wahr zu werden. Zuvor hatte das Konzeptgerät "Courier" immer wieder für Furore gesorgt.Wie einige Hardware- und Windows-Frickler jetzt zeigen, dürfte der für das Surface Neo geplante Intel-Chip aus der "Lakefield"-Familie aber alles andere als performant gewesen sein. So sollte eine x86-Plattform mit drei Rechenkernen zum Einsatz kommen, die nur maximal 1,2 Gigahertz erreichten.Konkret war eine Kombination aus zwei stromsparenden und einem Performance-Kern geplant, berichtet der chinesische Twitter-User Hikari Calyx, der sogar einen Screenshot eines anscheinend laufenden Prototypen des Surface Neo veröffentlichte. Der Intel-Chip hätte außerdem kein Hyperthreading gehabt.Im Grunde wäre der Chip somit eine abgespeckte Variante der normalen "Lakefield"-CPUs geworden, die es nur in sehr geringem Umfang in den Markt schafften. So gab es einen Core i3- und einen Core i5-Prozessor, die jeweils mit vier CPU-Kernen daherkamen und nach der Verfügbarkeit in einigen wenigen Notebook-Modellen schnell mit extrem enttäuschender Performance für negative Berichterstattung sorgten.Das Surface Neo sollte mit Windows 10X laufen und aufgrund der schwachen Plattform wäre die Verwendung des eigens für ultramobile Formfaktoren entwickelten Ablegers von Windows 10 wohl kein gutes Erlebnis geworden.Wer die mit CPU-Z Benchmark ermittelten Performance-Werte aus dem oben eingebundenen Fotos mit der von den Entwicklern des Benchmarks veröffentlichten Bestenliste vergleicht, erkennt schnell, wie schwach der dreikernige "Lakefield"-Chip selbst im Vergleich zu uralten Intel-Prozessoren ist.