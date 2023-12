Surface Laptop 6 und Surface Pro 10 bekommen bald große Updates

Das zurückliegende Jahr war für Microsofts Surface-Geräte nicht gerade besonders aufregend. Das soll sich demnächst aber wieder ändern. Sowohl Surface Pro als auch Surface Laptop sollen demnächst endlich größere Updates erhalten.

Das US-Magazin Windows Central berichtet hierbei von umfassenden Aktualisierungen, mit verbessertem Design, neuen Funktionen und Next-Gen-Silizium - sowohl in Form von Intels 14. Core-Generation, als auch den Qualcomm X Series-Chips. Dem Vernehmen nach werden die neuen Geräte im Frühjahr vorgestellt und als Microsofts erste echte KI-PCs der nächsten Generation vermarktet.Zum ersten Mal werden dabei sowohl das Surface Pro als auch der Surface Laptop in Intel- und Arm-Varianten erhältlich sein. Und beide werden mit einer Neural Processing Unit (NPU) der nächsten Generation ausgestattet. Insbesondere bei den ARM-Systemen will Microsoft dabei deutlich vorankommen. Intern bezeichnet Microsoft diese als "CADMUS"-PCs. Sie werden speziell für die nächste Version von Windows mit dem Codenamen Hudson Valley entwickelt.Der kommende Surface Laptop 6 soll ein neues Design bekommen - mit dünneren Rändern, abgerundeten Display-Ecken und mehr Anschlüssen. Das Produkt wird wieder in zwei Größen erhältlich sein. Allerdings soll das kleinere Modell ein etwas größeres 13,8-Zoll-Display haben, im Vergleich zu 13,5 Zoll beim Surface Laptop 5. Die Quellen sagen, dass das größere Modell bei 15 Zoll bleibt.Die erweiterte Auswahl an Anschlüssen besteht unter anderem aus zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Anschluss. Zudem ist natürlich weiterhin der magnetischen Surface Connect-Ladeanschluss verbaut. Microsoft fügt auch ein haptisches Touchpad (wahrscheinlich mit Sensel-Technologie) und eine spezielle Copilot-Taste auf dem Tastaturdeck für den schnellen Zugriff auf Windows Copilot hinzu.Beim nächsten Surface Pro gibt es ebenfalls ein großes Update, das aber nicht ganz so stark ausfällt wie beim Laptop. Den Quellen zufolge beziehen sich die wichtigsten Änderungen auf das Display, das jetzt heller ist und HDR-Inhalte unterstützt, eine neue Antireflexionsbeschichtung mitbringt, um Blendeffekte zu reduzieren, und jetzt auch abgerundete Displayecken aufweist.Microsoft soll für die schwächer ausgestatteten Modelle auch weniger hochauflösende Panels mit 2160 x 1440 Pixeln statt der 2880 x 1920 Pixeln testen. Darüber hinaus sollen die Geräte mit einem NFC-Lesemodul und einer Webcam mit größerem Sichtfeld ausgestattet werden. Das Surface Pro dann soll auch in neuen Farben erhältlich sein. Auch hier ist davon die Rede, dass es ein aktualisiertes Type-Cover mit einer speziellen Copilot-Taste geben wird.