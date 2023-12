Webb liefert Blick auf Stern-Explosion mit nie dagewesener Auflösung

Webb macht weiter, was es am besten kann und schärft unseren Blick auf das Universum. Jetzt hat das Weltraumteleskop eine der bekanntesten Sternenexplosionen des Kosmos in der höchsten bisher erreichten Auflösung eingefangen.

NASA

Webb enthüllt Cas A in neuem Licht

Das James-Webb-Teleskop ist ein Gerät, das ganz neue Entdeckungen möglich macht - auch wenn man den Blick auf Dinge richtet, die wir schon sehr gut kennen. Cassiopeia A (Cas A) ist eine der am besten untersuchten Supernova-Überreste des Universums und wurde mit den Jahren von Spitzenteleskopen wie Hubble, Spitzer und Chandra eingefangen. Webb zeichnet jetzt das bisher genaueste Bilder der Sternenexplosion im Infrarot-Spektrum.Wie die NASA schreibt, bietet das jüngste Bild, das mit der NIRCam (Nahinfrarotkamera) von Webb eingefangen wurde, einer Auflösung, die bei diesen Wellenlängen bisher unerreichbar war. Der scharfe Blick macht es demnach erstmals möglich, auch kleinste Gasknoten in der Struktur zu unterscheiden, die aus Schwefel, Sauerstoff, Argon und Neon bestehen, das der sterbende Stern ausgestoßen hatte."Mit der Auflösung von NIRCam können wir nun sehen, wie der sterbende Stern bei seiner Explosion völlig zerbrach und dabei Filamente hinterließ, die winzigen Glasscherben ähneln", so Froschungsleiter Danny Milisavljevic laut NASA . "Es ist wirklich unglaublich, dass wir nach all den Jahren, in denen wir Cas A untersucht haben, nun diese Details aufklären können, die uns neue Erkenntnisse darüber liefern, wie dieser Stern explodiert ist."Die NASA setzt zur Visualisierung der Infrarotbilder von Webb auf die Methode, gewissen Spektren Wellenlängen von sichtbaren Farben zuzuordnen. Bei der neuesten Aufnahme der NIRCam nimmt man diese Zuordnung anhand der verwendeten Filter vor. Die Bildanteile in Pink und Orange zeigen dabei die innere Hülle der Supernova, Weiß und Lila weist auf ionisiertes Gas hin.