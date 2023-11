Platz da, Webb: Weltraumteleskop Euclid zeigt erste spektakuläre Bilder

In letzter Zeit war das James-Webb-Weltraumteleskop der große Star in den Me­di­en, immer wieder bekam die Öffentlichkeit spektakuläre Bilder zu sehen. Nun be­kommt Webb aber Konkurrenz, denn Euclid hat seinen Regelbetrieb auf­ge­nom­men und erste Bilder geschickt.

ESA

Euclids (fast) erste spektakuläre Bilder

Galaxien, die noch nie zu sehen waren

Zusammenfassung Euclid-Weltraumteleskop hat den Regelbetrieb aufgenommen

Aufnahmen im August waren Tests zur Kalibrierung der Instrumente

Euclid soll ein dreidimensionales Abbild des Universums erstellen

Forschung fokussiert auf dunkle Energie und Entstehung des Universums

Erste Bilder zeigen unter anderem Galaxien im Perseus-Cluster

Bilder helfen, Verteilung der dunklen Materie zu verstehen

Aufmerksame Leser werden an dieser Stelle möglicherweise einen Einwand haben, denn es gab bereits im vergangenen August erste Aufnahmen , die das im Anfang Juli gestartete Weltraumteleskop der ESA zur Erde geschickt hat. Allerdings handelte es sich bei den ersten Bildern um Tests, die unter anderem zur Kalibrierung der Instrumente dienten. Und auch wenn es naturgemäß einige Unterschiede zwischen Euclid und Webb gibt, sind sich die beiden Projekte in vielerlei Hinsicht ähnlich. Bezüglich der Fotografie ist Euclid sogar im Vorteil, denn es wird noch spektakulärere Bilder zur Erde schicken. Oder besser gesagt: hat geschickt.Die ersten, laut ESA "rasiermesserscharfen" Bilder sind nun nämlich da, und sie sollen auch zeigen, welches Potenzial in Euclid steckt. Denn laut ESA ist das der Beginn der eigentlichen Forschungsarbeit von Euclid, das Weltraumteleskop wird ein dreidimensionales Abbild des Universums erstellen und Fragen zu dunkler Energie und letztlich auch der Entstehung des Universums beantworten - hoffentlich jedenfalls.Auf Twitter bzw. X zeigt die ESA die einzelnen Resultate und beschreibt auch, was zu sehen ist. Im ersten Fall ist es etwa eine Aufnahme von schier unzähligen Galaxien im Perseus-Cluster: "Es ist das erste Mal, dass wir mit einem so großen Bild so viele Perseus-Galaxien in einem so hohen Detailgrad erfassen konnten. Viele dieser schwachen Galaxien waren bisher noch nie zu sehen. Einige von ihnen sind so weit entfernt, dass ihr Licht zehn Milliarden Jahre gebraucht hat, um uns zu erreichen."Die ESA erklärt auch, wie die Aufnahmen und Arbeit von Euclid wissenschaftlich helfen wird: "Die Astronomen wollen die Formen dieser schwachen Galaxien innerhalb des Clusters und im Hintergrund untersuchen, denn ihre scheinbaren Verzerrungen geben Aufschluss darüber, wie die dunkle Materie innerhalb des Clusters und im Universum insgesamt verteilt ist.Die vier weiteren Bilder zeigen die Spiralgalaxie IC 342, die Galaxie NGC 6822, den Cluster 6397 und den berühmten Pferdekopfnebel: "Viele andere Teleskope haben Bilder des Pferdekopfnebels aufgenommen, aber keines von ihnen ist in der Lage, einen so scharfen und weiten Blick zu erzeugen, wie es Euclid mit nur einer Beobachtung kann", so die ESA. Und selbst wenn man von Astronomie wenig bis keine Ahnung hat, so kann man mit freiem und ungeschultem Auge sehen, wie beeindruckend diese Aufnahmen sind.