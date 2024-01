James-Webb-Teleskop schickt atemberaubendes Sternenfabrik-Foto

Ein atemberaubendes neues Bild des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) zeigt eine riesige Sternenfabrik in einer benachbarten Galaxie. Das Bild zeigt den Cluster N79 in besonders leuchtenden Farben und mit unglaublichen Details.

MIRI zeigt die Geheimnisse von N79

Die Sternentstehung mit dem JWST klarer sehen

Zusammenfassung JWST-Bild zeigt Sternenfabrik N79 in leuchtenden Farben

Cluster in der Großen Magellanschen Wolke aufgenommen

N79 ist eine aktive Sternentstehungsregion

ESA: N79 erstreckt sich über 1630 Lichtjahre

N79 hat mehr Sterne als der Tarantelnebel gebildet

Erforschung von N79 gibt Einblick in frühe Sternentstehung

Das kürzlich veröffentlichte Foto zeigt eine Region in der Großen Magellanschen Wolke, einer Satellitengalaxie unserer Milchstraße. Der Nebel, bekannt als N79, ist eine Region mit interstellarem atomarem Wasserstoff, der ionisiert ist und durch das Mid-InfraRed Instrument (MIRI) des Weltraumteleskops aufgenommen wurde.Diese Region, in der sich aktiv Sterne bilden, ist von den Astronomen noch weitgehend unerforscht. Laut ESA handelt es sich um einen "massiven Sternentstehungskomplex, der sich über etwa 1630 Lichtjahre erstreckt".N79 gilt als jüngeres Geschwisterchen eines anderen aktuellen JWST-Ziels in der Großen Magellanschen Wolke, des Tarantelnebels, der etwa 161.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist (wir berichteten über die Mission ).Trotz der Ähnlichkeiten gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich in N79 in den letzten 500.000 Jahren doppelt so viele Sterne gebildet haben wie im Tarantelnebel, der auch als 30 Doradus bekannt ist.Einer der auffälligsten Aspekte des Bildes ist das "Starburst"-Muster, das das helle Herz von N79 umgibt. Dieser Effekt entsteht durch Beugungsspitzen, die von den 18 Teilen des JWST-Hauptspiegels verursacht werden, wenn sie Licht sammeln. Diese Spiegel sind in einem sechseckigen Muster wie eine Bienenwabe angeordnet, sodass sich sechs Hauptbeugungsspitzen ergeben.Diese Beugungsspitzen entstehen, wenn das JWST besonders helle und kompakte Objekte untersucht, deren Licht von einem konzentrierten Ort ausgeht.Die Untersuchung von Regionen mit intensiver Sternentstehung wie N79 mit dem JWST ermöglicht es den Wissenschaftlern, mehr über die Zusammensetzung von Gas- und Staubwolken zu erfahren, die in der Frühzeit des Universums, als die Sternentstehung am intensivsten war, entstanden sind.