Das Webb-Teleskop stellt mit seinen Entdeckungen immer wieder unsere aktuellen Theorien auf die Probe. Jetzt hat das Weltraumteleskop per Zufall das schwache Licht einer isolierten Zwerggalaxie eingefangen, deren Existenz sich die Forscher nicht so ganz erklären können.

NASA

Beeindruckend genau

Zusammenfassung Webb-Teleskop entdeckt isolierte Zwerggalaxie PEARLSDG

Astronomen fanden sie zufällig neben einem Galaxienhaufen

Zwerggalaxien sind üblich, PEARLSDG verhält sich untypisch

Sie bildet keine neuen Sterne und interagiert nicht mit anderen

Existenz widerspricht aktuellen Theorien der Galaxienentwicklung

NIRCam des JWST löst einzelne Sterne in PEARLSDG auf

Galaxie liegt ca. 98 Millionen Lichtjahre entfernt, enthält keine jungen Sterne

Studie deutet auf viele unentdeckte "ruhende Zwerggalaxien" hin

Eigentlich hatte ein Team von Astronomen unter der Leitung von Tim Carleton, Assistant Research Scientist an der Arizona State University, einen Galaxienhaufen ins Visier genommen. Doch wie die Wissenschaftler berichten, war ihnen abseits des eigentlichen Beobachtungsbereiches eine Zwerggalaxie ins Auge gefallen, die dort eigentlich nichts zu suchen hat.Zwerggalaxien sind an sich keine Seltenheit. Im Gegenteil: Sie sind die am häufigsten vorkommenden Galaxien im Universum. Während die Milchstraße auf fast 200 Milliarden Sterne kommt, sammeln sich in den Zwergen weniger als 100 Millionen Sterne. Doch PEARLSDG, so der Name der ungewöhnlichen Entdeckung, verhält sich ganz anders als seine Galaxie-Geschwister."Sie interagiert nicht mit nahe gelegenen Galaxien, aber sie bildet auch keine neuen Sterne. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen interessanten Fall einer isolierten, ruhenden Galaxie", so die Arizona State University in ihrer Mitteilung . "Nach unserem derzeitigen Verständnis der Galaxienentwicklung ist ihre Existenz eigentlich nicht zu erwarten", ergänzt Studienleiter Carleton.Die Entdeckung zeigt einmal mehr eindrucksvoll, dass James Webb der Forschung ganz neue Horizonte eröffnet. Die hohe Winkelauflösung und Empfindlichkeit der genutzten NIRCam des JWST machte es dem Team möglich, einzelne Sterne in PEARLSDG aufzulösen. Genaue Daten zur Helligkeit einzelner Sterne erlauben dann wieder eine Bestimmung der Entfernung. Der ungewöhnliche Galaxie-Zwerg liegt rund 98 Millionen Lichtjahre entfernt. Ergänzende Spektralanalysen zeigten außerdem, dass keine jungen Sterne in der Galaxie zu finden sind.Wie das Team in der jüngst veröffentlichten Studie schreibt, lässt die erste Analyse des Zufallsfundes vermuten, dass wohl noch viele weitere "ruhende Zwerggalaxien" darauf warten, entdeckt zu werden. Mit JWST habe man erstmals das Werkzeug, das schwache Licht überhaupt einfangen zu können.