Atomantrieb: China baut XXL-Containerschiff mit Flüssigsalzreaktor

Wie passt der immer weiter steigende Bedarf an Frachtkapazitäten mit der lauten Forderung nach weniger Umweltbelastung zusammen? Eine chinesische Werft hat jetzt Pläne für das weltweit größte Containerschiff mit Nuklearantrieb vorgestellt.

Atomkraft treibt Mega-Frachter

In der Schifffahrt werden Nuklearantriebe vor allem vom Militär genutzt, bisher wurden nur einige wenige zivile Schiffe von einem Atomreaktor angetrieben - unter anderem das deutsche Schiff Otto Hahn in den 60er-Jahren. Die chinesische Jiangnan-Werft will die Antriebsart jetzt aber für große Containerschiffe salonfähig machen - mit dem Schiffstyp "KUN-24AP".Wie die Entwickler bei der Vorstellung erläutern, sieht man im nuklearen Antrieb den besten Weg, den immer strikteren Anforderungen an Energieeinsparung und Emissionsreduktion bei Containerschiffen gerecht zu werden. Dafür soll ein moderner Flüssigsalzreaktor zum Einsatz kommen. "Die vorgeschlagene Konstruktion der supergroßen, nuklearbetriebenen Containerschiffe wird während des Betriebs tatsächlich 'Null-Emissionen' erreichen", so die Werft.Wie Eurasiantimes berichtet, wird im Gegensatz zu den uranbetriebenen Kernreaktoren an Bord der meisten Kriegsschiffe bei diesem Ausbau höchstwahrscheinlich Thorium verwendet, das in China breit verfügbar ist. Der Reaktor soll bei hohen Temperaturen und niedrigem Druck betrieben und im Notfall sofort abgeschaltet werden können. Durch den technischen Aufbau seien Kernschmelzen nahezu ausgeschlossen.Mit der internationalen Zertifikation durch die DNV Classification Society, einer der weltweit führenden Organisationen im maritimen Sektor, stellt sich China mit dem Schiff auch für internationale Kunden auf. Einmal gebaut, wird KUN-24AP mit einer Kapazität von 24.000 konventionellen Containern zu den größten Hochsee-Containerschiffen der Welt gehören.