Die neue Doom-Episode Sigil 2 zum 30. Geburtstag des Spiels ist da

Es ist so weit: Wie angekündigt startet zum 30. Geburtstag des Shooters Doom die neue Episode "Sigil II". Sie gilt als inoffizielle sechste Episode und kann ab sofort bei John Romero, der das Originalspiel während seiner Zeit bei id Software mitentwickelt hat, geladen werden.

Id Software

10. Dezember 1993: Doom startet

Deathmatch-Arena für den Mehrspielermodus

Zusammenfassung John Romero kündigt neue Doom-Episode "Sigil II" an

Veröffentlichung am 30. Jahrestag von Doom, dem 10. Dezember

Sigil II gilt als inoffizielle sechste Episode von Doom

Die Episode enthält neun Level und zwei Deathmatch-Levels

Kostenlose Veröffentlichung, zusätzliche Edition mit Soundtracks

Heute vor 30 Jahren, am 10. Dezember 1993, veröffentlichte id Software die Shareware-Version des Ego-Shooter-Spiels Doom. Doom hatte damals etwas Einmaliges geschafft und wurde nicht zur zu einem Riesenerfolg, sondern auch zu einem Vorreiter für eine ganze Industrie. Doom kam nicht nur mit einer revolutionären 3D-Grafik daher, die sie bisher üblichen 2D-Grafiken alt aussehen ließ - Doom ist auch einer der ersten First-Person-Shooter, die auf den Markt kamen und das Genre etablierten.Zudem belächelte man id Software für die Idee, das Spiel als kostenlose Shareware anzubieten, doch das brachte den raschen Erfolg durch eine schnelle Verbreitung.Sigil II ist eine Fortsetzung von Sigil, einer anderen Doom-Episode, die Romero erstellt und im Jahr 2019 veröffentlicht hat. Später wurde sie von Bethesda Softworks, dem heutigen Eigentümer von id Software, als kostenlose Mod für die Doom-Portierungen für Konsolen und mobile Geräte herausgegeben.Sigil II wird nun als die inoffizielle sechste Episode von Doom angesehen, wenn es auf den Markt kommt. Sie wird neun Level sowie zwei reine Deathmatch-Levels enthalten. Während die neue Episode kostenlos veröffentlicht wird, verkauft Romero eine digitale Edition, die zusätzlich digitale Soundtracks des Levelpacks von Thorr und James Paddock enthält.Bis auf eine Ausnahme enthalten alle neun neuen Level in Sigil II eine Deathmatch-Arena für den Mehrspielermodus. Das Spiel verfügt über einige neue Grafiken und einen neuen MIDI-Soundtrack von James Paddock.Neben der Veröffentlichung von Sigil II wird Romero im Laufe des Tages auf Twitch an einem Online-Chat mit John Carmack teilnehmen. Carmack hat die Doom-Engine-Technologie mitentwickelt und gilt seither ebenfalls als eine Legende der Spieleentwicklung. Das Twitch-Event beginnt am 10. Dezember um 21 Uhr deutscher Zeit.