Wozu man einen Jailbreak für einen Traktor braucht? Natürlich Doom!

Läuft Doom darauf?

Doom-Level spielt auf einer Farm

Id Software

Doom ist ohne Frage legendär, allerdings nicht nur wegen seiner gewaltigen Bedeutung für die Gaming-Geschichte. Denn rund um den id Software-Shooter hat sich eine Art Disziplin gebildet, in der es darum geht, das Spiel auf jeder nur denkbaren oder besser gesagt undenkbaren Hardware zum Laufen zu bringen. Das kann das Interface eines Druckers , ein Controller-Chip einer Ikea-LED-Lampe , ein Kühlschrank , ein iPod, ein Geldautomat, eine Kasse und sogar Doom 2 sein.Der Hacker mit dem Namen Sick Codes fügt dieser bereits langen Liste einen weiteren Eintrag an, nämlich ein landwirtschaftliches Fahrzeug des US-Herstellers John Deere. Denn der Sicherheitsexperte hat auf der Defcon-Konferenz in Las Vegas einen Jailbreak für einen John Deere-Traktor vorgestellt.Dem Australier gelang es (mit einigem Aufwand wohlgemerkt), das Gerät so zu manipulieren, dass dessen Besitzer Root-Zugang bekommen - und deutlich erweiterte Möglichkeiten haben, das Fahrzeug in Sachen Hardware sowie Software zu warten.Doch Sick Codes hat auch ein Video veröffentlicht, das einen wahrhaft wichtigen Anwendungsfall seines Hacks zeigt, nämlich die Installation von Doom auf dem Touchscreen des Traktors. Der Hacker hat hierfür den Source Port Dehacked Doom verwendet.Das Besondere an der John-Deere-Version von Doom ist, dass sie eine Modifikation zeigt, die den Shooter auf eine Farm bzw. ein Feld bringt, Sick Codes hatte hierfür die Hilfe der neuseeländischen Modderin Skelegant.