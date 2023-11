30 Jahre Doom: Romero und Carmack feiern mit neuer Episode "Sigil II"

John Romero, einer der Köpfe hinter den Doom-Machern id Software, bereitet sich auf die Veröffentlichung einer neuen Doom-Episode vor: Sigil II wird am 10. Dezember veröffentlicht - das ist der 30. Jahrestag der Veröffentlichung von Doom im Jahr 1993.

Id Software

"Neues, geheimes" Doom-Projekt

Inoffizielle sechste Episode

Zusammenfassung John Romero kündigt neue Doom-Episode "Sigil II" an

Veröffentlichung am 30. Jahrestag von Doom, dem 10. Dezember

Romero und Mitgründer John Carmack planen Live-Stream auf Twitch

Sigil II gilt als inoffizielle sechste Episode von Doom

Die Episode enthält neun Level und zwei Deathmatch-Levels

Kostenlose Veröffentlichung, zusätzliche digitale Edition mit Soundtracks

Romero verkauft auch USB-Ausgaben, zwei Editionen bereits ausverkauft

Das hat Romero nun selbst angekündigt, obwohl es vor noch nicht allzu langer Zeit von ihm ein Dementi gab, nachdem Gerüchte über ein "neues, geheimes Doom-Projekt" lamentierten Auch der zweite Teil des Gerüchts bestätigt sich jetzt. Romero wird mit John Carmack, seinem Mitgründer von Doom und id Software, am 10. Dezember einen Live-Stream bei Switch starten. Bisher hatte Romero betont, dass es nach den Differenzen zwischen den beiden keine Wiedervereinigung geben kann und wird. Nun setzen sie sich zumindest für die Fans zusammen und werden bei Twitch das Jubiläum feiern (via Neowin ).Romero hatte bereits 1993 die erste Sigil-Episode für Doom erstellt und kostenlos als inoffizielle fünfte Episode des Hauptspiels veröffentlicht.Später wurde sie von Bethesda Softworks, dem heutigen Eigentümer von id Software, als kostenlose Mod für die Doom-Portierungen für Konsolen und mobile Geräte herausgegeben.Sigil II wird daher nun als die inoffizielle sechste Episode von Doom angesehen, wenn es auf den Markt kommt. Sie wird neun Level sowie zwei reine Deathmatch-Levels enthalten. Während die neue Episode kostenlos veröffentlicht wird, verkauft Romero eine digitale Edition, die zusätzlich digitale Soundtracks des Levelpacks von Thorr und James Paddock enthält.Romero verkauft auch verschiedene USB-Ausgaben in Paketen mit verschiedenen Extras . Zwei Editionen sind allerdings bereits ausverkauft.