Seeing AI: Microsoft bringt Android-Version und großes Feature-Update

Microsoft macht seine enormen Fortschritte in der KI-Entwicklung jetzt auch jenen zugänglich, die die damit verbundenen technischen Fähigkeiten benötigen, um ihren Alltag wirklich besser gestalten zu können. Dass Projekt Seeing AI bekomme ein großes Update.

Modernere KI

Gezielte Fragen

Lesen von E-Mails und Text: Sie können sich E-Mails, Nachrichten und Notizen sofort vorlesen lassen.

Identifizieren von Produkten: Scannen Sie Barcodes, um Produktnamen und Verpackungsinformationen zu erfahren.

Verstehen von Fotos: Erkunden Sie aufgenommene Szenen mit Audiobeschreibungen und Objektidentifikation.

Viel mehr: Währungserkennung, Farberkennung, Lesen von Handschriften und weiteres.

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen, der am Wochenende stattfand, hat Microsoft die bereits vor einigen Jahren gestartete App ordentlich aufgewertet. Die Software hatte ein Team des Software-Konzerns in Zusammenarbeit mit der Blinden- und Sehbehindertencommunity entwickelt. Sie analysiert Kamera-Bilder eines Smartphones und wandelt sie in gesprochene Beschreibungen um.Die wohl wichtigste Neuerung: Die bisher nur für iOS-Geräte verfügbare Anwendung steht nun seit einigen Wochen erstmals auch für Android bereit. Das erweitert den potenziellen Nutzerkreis enorm. Weiterhin arbeiten jetzt modernere KI-Algorithmen im Hintergrund, die weitaus detailliertere Beschreibungen eines Bildes liefern können.Bisher konnte die App bereits Informationen zu konkreten Gegenständen, die im Fokus standen, geben. Und auch kurze, grobe Zusammenfassungen einer Gesamtszene waren möglich. Nun aber kann die App auch viele Einzelheiten beschreiben, die sich im aktuellen Sichtbereich der Smartphone-Kamera abspielen.Weiterhin ist es nun möglich, mit der KI zu den erfassten Inhalten zu interagieren. Richtet der Nutzer die Kamera beispielsweise auf eine Speisekarte, bekommt er nicht einfach die Inhalte vorgelesen, sondern kann beispielsweise gezielt nach bestimmten Preisen fragen. Weiterhin werden von Microsoft folgende Features aufgeführt: