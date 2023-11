Memes und anderer Spaß: Google startet neue Top-Level-Domain .meme

Memes sind ein Eckpfeiler des Internets, die lustigen Bild­chen haben oftmals einen ernsten bzw. kritischen Hintergrund - und werden manch­mal auch selbst zum Politikum. Oftmals sind sie aber auch ein Geschäft und hierfür gibt es nun eine neue Art der Top-Level-Domain.

Orlando Torres

Eine Top-Level-Domain, kurz TLD, bezeichnet den Teil der Internet-Domain, der sich rechts vom letzten Punkt befindet, also etwa das .de in WinFuture.de. Ursprünglich gab es nur eine Handvoll TLDs wie .gov, .edu, .com, .org, und .net, mittlerweile existieren aber schier unzählige Varianten, die nahezu alle Lebensbereiche abdecken.Seit Kurzem gibt es auch eine neue Top-Level-Domain, die anzeigen soll, dass der Content einer bestimmten Seite humoristischer Natur ist. In einem Blogbeitrag erläutert Google die Hintergründe dazu (via Engadget ): "Memes sind die Verkörperung der Internetkultur und haben die Augen, Herzen und Köpfe von Millionen von Menschen erobert. Daher ist es nur angemessen, dass sie jetzt ihre eigene Top-Level-Domain haben: .meme".Google hat sich aus diesem Anlass mit diversen Meme-Größen zusammengetan, darunter der Datenbank Know Your Meme sowie der Google-eigenen Meme- und GIF-Suchmaschine Tenor. Im Fall von Memes dürfen auch andere Giganten des Spaß-Internets nicht fehlen, nämlich Katzen. Denn ab sofort haben Meme-Größen wie Grumpy Cat Keyboard Cat und Nyan Cat eigene Meme-Domains, wer sich für lustige Katzen aller Art interessiert, findet diese auf Cat.meme Derzeit sind Seiten mit der Meme-TLD in einer Early Access Period (EAP) verfügbar, dabei bezahlt man eine einmalige Extragebühr. Diese Zusatzzahlung soll natürlich Massenregistrierungen erschweren und wird Tag für Tag reduziert. Ab 5. Dezember sind die Meme-Domains dann für alle bzw. zum allgemeinen Jahrespreis bei den üblichen Registraturen verfügbar.