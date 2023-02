Meme-Aktien: WallStreetBets-Gründer verklagt Reddit wegen Rauswurf

Der Gründer des Subreddits WallStreetBets verklagt jetzt das Social-Media-Un­ter­neh­men Reddit, weil man ihn angeblich zu Unrecht von der Plattform gelöscht hat. Reddit habe ihn durch die Sperrung davon abgehalten, die WallStreetBets-Com­mu­ni­ty zu moderieren - und ganz nebenbei auch noch sein Urheberrecht untergraben.

Jaime Rogozinsky, der die Reddit-Community WallStreetBets im Jahr 2012 ins Leben gerufen hatte, verklagt den Plattform-Betreiber Reddit jetzt vor einem Gericht in den USA , weil er damit Schadenersatz für eine bereits 2020 erfolgte Sperrung seines Nutzerkontos erstreiten will. Rogozinsky wirft Reddit Inc. vor, ihn unrechtmäßig gesperrt zu haben und seine Urheberrechte an dem Namen WallStreetBets zu verletzten.Reddit habe ihn angeblich wegen des Versuchs, eine Community auf der Plattform zu monetarisieren, gesperrt. Tatsächlich sei es aber darum gegangen, ihm die Kontrolle über eine "bekannte Marke" zu entziehen, die entscheidend dazu beigetragen habe, dass Reddits Marktwert bis Ende 2021 auf rund 10 Milliarden Dollar steigen konnte, so Rogozinsky in seiner Klage.Rogozinsky behauptet außerdem, er habe im März 2020 die Rechte an der Marke "WallStreetBets" beantragt. Einen Monat später sei er von Reddit gesperrt worden, als die von ihm gegründete Community rund eine Million Abonnenten verzeichnete. Mittlerweile hat WallStreetBets rund 13,6 Millionen Subscriber. In seiner Klage erklärte der Gründer des Threads unter anderem, dass Reddit darauf aus sei, erfolgreiche Communities von Dritten gründen zu lassen, nur um sie dann zu übernehmen.Reddit widersprach der Argumentation von Rogozinsky ausdrücklich. Die Klage sei haltlos, auch weil er von den Moderatoren des Subreddits wegen seiner Versuche, sich an der Community zu bereichern, gesperrt worden sei. Auch mit der neuen Klage versuche Rogozinsky lediglich erneut auf offensichtliche Art und Weise, sich an Reddit und WallStreetBets zu bereichern.WallStreetBets wurde vor allem deshalb bekannt, weil die dort geführten Diskussionen zu einem starken Anstieg einiger eigentlich als sogenannte "Pennystocks" geltender Aktienkurse von angeschlagenen US-Firmen wie der Kinokette AMC, dem Einzelhändler Bed Bath & Beyond und des Spielehändlers GameStop geführt hatten.