James-Webb-Teleskop zeigt atemberaubendes Bild junger Sterne

NGC 604 befindet sich inmitten der Galaxie Triangulum, rund 2,7 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.Es ist schon einige Monate her, dass vom James Webb Space Telescope besonders beeindruckende Bilder aus dem Weltraum schickte, denn je nach Missionsschwerpunkt gibt es abwechselt mal tolle Bilder und mal tolle Erkenntnisse.Jetzt gibt es neue atemberaubende Aufnahmen aus einer recht nahen Galaxie. Das gemeinsam von der NASA, der ESA und der kanadischen Weltraumbehörde veröffentlichte Bild zeigt eine Sternentstehungsregion in der Dreiecksgalaxie M33 , die neben der viel bekannteren Andromedagalaxie M31 zu sehen ist.Das Bild zeigt M33, wie sie vor 2,7 Millionen Jahren aussah - so lange hat ihr Licht gebraucht, um in die Kameras des Weltraumteleskops zu gelangen.James Webb ist derzeit auf der Suche nach jungen Sternen. Die neuen Bilder zeigen einen Nebel mit über 200 Sternen, die laut der Schätzung der Wissenschaftler 3,5 Millionen Jahre alt sind. Das macht sie zu sehr jungen Sternen. Sie gehören - vermutlich - zu den massereichsten und heißesten Sternen, die man am Nachthimmel finden kann.Einige dieser Sterne vom Typ B und vom Typ O haben mehr als die 100-fache Masse der Sonne. Selten findet man im Universum so große Sterne in so dichter Konzentration. NGC 604 hat einen Durch­messer von "nur" 1.300 Lichtjahren. Die Daten wurden mit den beiden JWST-Kameras - der Nahinfrarot­kamera (NIRCam) und dem Mittelinfrarot­instrument (MIRI) - aufgenommen, und sowohl als Einzelbilder als auch als bearbeitetes Gesamtbild veröffentlicht.Bilder von NGC 604 gab es auch in der Vergangenheit schon. Doch keine der bekannten Aufnahmen zeigt so viele Details, wie die Infrarotkameras des James-Webb-Teleskops aufnehmen konnten.