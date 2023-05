China auf dem Weg zur Weltraummacht, plant Mondlandung bis 2030

Man muss nicht groß ausführen, dass China auch im All große Ambitionen hat. Das Land hat bereits erfolgreich Sonden auf dem Mond gelandet und betreibt nun auch eine eigene Raumstation. Auch eine bemannte Mission auf den Mond soll dazukommen, das will China bis 2030 schaffen.

Mondlandung bis 2030

Zusammenfassung China will bis 2030 Menschen auf den Mond bringen.

DLR

China will nicht nur auf der Erde eine politische und wirtschaftliche Großmacht sein, sondern auch im Weltall. Das ist schon lange klar und das Reich der Mitte beweist das mittlerweile auch mit großer Regelmäßigkeit. Denn die Nationale Raumfahrtbehörde Chinas (China National Space Administration; CNSA) schießt inzwischen mit Routine Raketen bzw. Sonden und Menschen ins All.In den nächsten Jahren soll ein Meilenstein dazukommen, der bisher nur den Vereinigten Staaten von Amerika gelungen ist, nämlich die Landung von Menschen auf dem Mond. Das war bisher ein mehr oder weniger offenes Geheimnis des chinesischen Raumfahrtprogramms, wurde aber erst gestern offiziell bestätigt.Im Rahmen einer Pressekonferenz zur heute gestarteten Shenzhou-16-Mission, die drei Taikonauten zur chinesischen Raumstation bringt, sagte ein Vertreter der für die bemannte Raumfahrt zuständigen Agentur, dass China bis 2030 Menschen auf den Mond bringen will (via New York Times ).Lin Xiqiang, der stellvertretende Direktor der chinesischen Agentur für bemannte Raumfahrt, zitierte dabei ein Gedicht von Staatsgründer Mao Tsetung und sagte: "Wir können den Mond im neunten Himmel festhalten." Lin sagte, dass das Projekt "vor kurzem" in auf den Weg gebracht worden ist, allzu viele Details nannte er aber nicht.Die Mondlandung habe jedenfalls das Ziel, Menschen für Kurzzeitaufenthalte auf den Mond zu bringen, außerdem soll es eine gemeinsame Erkundung durch Menschen und Roboter geben, diese sollen Proben sammeln und diverse Forschungsarbeiten durchführen.Nach derzeitigen Plänen würde China damit aber nicht die USA schlagen. Die NASA will ebenfalls zum Mond, in deren Fall wird es eine Rückkehr sein. Diese soll(te) bereits 2025 stattfinden, das Artemis-Programm wird dieses Ziel aber aufgrund diverser Verzögerungen sicherlich nicht einhalten können.