Nach vielen Jahren an Gerüchten - Star Trek: Starfleet Academy kommt

Die Sternenflottenakademie dürfte wohl den meisten Star-Trek-Fans ein Begriff sein, denn dort werden jene Offiziere ausgebildet, die später in den Föderationsraumschiffen Platz nehmen. Seit Langem gibt es Gerüchte über eine Serie mit diesem Schauplatz und diese bestätigen sich nun.

Star Trek für Teens?

Zusammenfassung CBS Studios geben grünes Licht für "Star Trek: Starfleet Academy".

Serie handelt von neuer Klasse Sternenflottenkadetten.

Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren, Starttermin unbekannt.

Showrunner Alex Kurtzman & Noga Landau: "Erforsche die Galaxie!"

Elite-Ausbildungsstätte Sternenflottenakademie wurde immer wieder erwähnt.

Eine Serie mit dem Titel Star Trek: Starfleet Academy drängt sich seit vielen Jahren regelrecht auf. Denn diese Elite-Ausbildungsstätte wird seit Jahren und Jahrzehnten in nahezu jeder Produktion des bekannten Science-Fiction-Universums erwähnt. Immer wieder werden der Sternenflottenakademie auch Besuche abgestattet, doch eine vollständige Serie gab es dazu bisher noch nicht.Das ändert sich demnächst aber, denn wie Deadline berichtet, haben die CBS Studios der Serie grünes Licht gegeben. Die für den Streaming-Dienst Paramount+ produzierte Serie wird von einer neuen Klasse von Sternenflottenkadetten handeln, die dort nicht nur Abenteuer erleben werden, sondern auch mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens konfrontiert sind."Unter den wachsamen und anspruchsvollen Augen ihrer Ausbilder werden sie entdecken, was es braucht, um Sternenflottenoffiziere zu werden, während sie aufblühende Freundschaften, explosive Rivalitäten, erste Lieben und einen neuen Feind, der sowohl die Akademie als auch die Föderation selbst bedroht, meistern", heißt es dazu zusammenfassend.Die beiden Produzenten und Showrunner Alex Kurtzman and Noga Landau schreiben in einem Statement: "Erforsche die Galaxie! Sei Kapitän deines Schicksals! Zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert wird unser Campus wieder für Menschen ab 16 Erdenjahren (oder dem Äquivalent der Spezies) geöffnet, die davon träumen, ihre körperlichen, geistigen und spirituellen Grenzen zu überschreiten, die Freundschaft, Kameradschaft, Ehre und Hingabe für eine Sache schätzen, die größer ist als sie selbst."Allzu viele konkrete Details stehen bisher nicht zur Verfügung, man kann aber durchaus annehmen, dass Paramount+ mit Star Trek: Starfleet Academy eine etwas jüngere Zielgruppe ansprechen will. Wann die Serie starten soll, ist derzeit nicht bekannt.