Apple stoppt den Verkauf seiner neuen Apple Watch-Modelle

Apple stoppt den Verkauf der neuen Apple Watch-Modelle - Hintergrund ist ein Rechtsstreit um ein Patent. Der Verkaufsstopp gilt zunächst nur in den USA und nur für die Apple Watch Series 9 und für die Apple Watch Ultra 2.

Verkauf wird vorläufig gestoppt

Klagen und Gegenklage

Zusammenfassung Apple stoppt Verkauf von neuen Apple Watch-Modellen in USA

Verkaufsstopp ab 21. Dezember online, ab Heiligabend im Einzelhandel

Grund ist Patentstreit um Blutsauerstoffsensor-Technologie

Apple Watch SE ohne Blutsauerstoffsensor weiterhin erhältlich

Verkauf der betroffenen Modelle außerhalb USA nicht beeinträchtigt

Masimo gewann 2021 Klage gegen Apple wegen Patentverletzung

ITC fordert Überprüfung der neuen Modelle auf Patentverletzung

Apple erwägt Berufung oder Vergleich, prüft technische Lösungen

Masimo und Apple mit gegenseitigen Patentklagen konfrontiert

Das Unternehmen wird den Verkauf der in diesem Jahr veröffentlichten Smartwatches auf seiner Website bereits am 21. Dezember aussetzen und im Einzelhandel nach Heiligabend pausieren. Ein Unternehmen hat Apple beschuldigt, ein Patent zu verletzen, dass für den Blutsauerstoffsensor der neuen Modelle zum Einsatz kommt."Es läuft ein Überprüfungsverfahren bezüglich einer Anordnung der US International Trade Commission zu einem Streit über technisches geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Apple Watch-Geräten, die die Blutsauerstoff-Funktion enthalten", erklärte ein Apple-Sprecher. (via 9to5mac ) "Obwohl der Prüfungszeitraum nicht vor dem 25. Dezember endet, ergreift Apple vorsorglich Maßnahmen, um der Anordnung nachzukommen, sollte sie Bestand haben. Dazu gehört, dass der Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 ab dem 21. Dezember auf Apple.com und ab dem 24. Dezember in den Apple-Läden pausiert wird."Die Apple Watch SE wird weiterhin zum Kauf angeboten, da sie keinen Blutsauerstoffsensor hat.Zuvor gekaufte Apple Watch-Geräte, die die Blutsauerstoff-Funktion enthalten, sind davon nicht betroffen (die Apple Watch Series 6 war das erste Gerät des Unternehmens, das Blutsauerstoff-Überwachung bot). Die Apple Watch Series 9 und Watch Ultra 2 werden außerhalb der USA weiterhin erhältlich sein.Die Klage stammt von dem Medizintechnik-Unternehmen Masimo. Masimo verklagte Apple bereits im Jahr 2021 wegen Verletzungen von Patenten im Zusammenhang mit der lichtbasierten Blutsauerstoffüberwachung und bekam Recht.Nun ist deshalb eine neue Überprüfung fällig, denn erst in diesem Oktober bestätigte die Internationale Handelskommission der USA (ITC) die Entscheidung des Richters. Nun wird eine erneute Prüfung stattfinden, inwiefern auch die neuen Modelle das Masimo-Patent verletzen.Die Anordnung der ITC blockiert erst einmal alle Einfuhren der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 in die USA nach dem 25. Dezember.Apple plant im Patentstreit Berufung einzulegen. Das Unternehmen könnte aber auch noch einen Vergleich mit Masimo schließen oder Software-Updates herausgeben, die Patentverletzungen aufheben (wahrscheinlich durch Deaktivierung der Blutsauerstoff-Funktionen)."Die Teams von Apple arbeiten unermüdlich daran, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Nutzern branchenführende Gesundheits-, Wellness- und Sicherheitsfunktionen bieten", so das Unternehmen."Apple ist mit der Anordnung nicht einverstanden und verfolgt eine Reihe von rechtlichen und technischen Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Apple Watch für Kunden verfügbar ist. Sollte die Anordnung Bestand haben, wird Apple weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 so schnell wie möglich an die Kunden in den USA zurückzugeben."Masimo hat seine eigene Smartwatch auf den Markt gebracht, von der Apple behauptet, sie sei ein Plagiat der Apple Watch. Apple hat daher im Oktober 2022 zwei eigene Patentverletzungsklagen gegen Masimo eingereicht.