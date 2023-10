Microsoft: Zugang zu teurer Herbst-Konferenz gibt's online gratis

Wenn Microsoft in Kürze zum letzten großen Event des Jahres lädt, kann man in diesem Jahr wählen: Entweder man gibt einen ziemlich stolzen Betrag für die Eintrittskarte aus - oder aber man nutzt einfach die Gelegenheit, kostenlos online dabei zu sein.

Zusammenfassung Microsoft lädt ein zur Ignite-Konferenz

Die Konferenz findet am 15. und 16. November in Seattle statt

Eintrittskarte kostet 1525 Dollar, Teilnahme an Workshops am Vortag

Keynote von Konzernchef Satya Nadella, Fokus auf KI-Technologien

Weitere Keynotes von Scott Guthrie und Mark Russinovich

Kostenlose Online-Teilnahme erfordert Registrierung bei Microsoft.

Am 15. und 16. November findet Microsofts Ignite-Konferenz statt. Die Veranstaltung wird in Seattle, in der Nähe des Firmensitzes des Konzerns, durchgeführt. Für eine Eintrittskarte muss man stattliche 1525 Dollar auf den Tisch legen - dafür kann der zahlende Besucher auch schon am 14. November vorbeischauen und am Vortag an verschiedenen Workshops teilnehmen.Der offizielle Start erfolgt dann am 15. November mit einer Keynote des Konzernchefs Satya Nadella , der unter anderem über die Auswirkungen der neuen KI-Technologien auf die kommende Entwicklung des Windows-Betriebssystems sprechen wird. Auch wenn es bislang nicht offiziell und konkret ausgesprochen werden wird, dürfte hier auch schon einiges zu Windows 12 zu erfahren sein.Aber auch sonst wird die Konferenz vom Thema KI geprägt sein. Microsoft-Mitarbeiter bieten eine ganze Reihe von Workshops und Sessions an, bei denen es darum geht, wie die Technologien in verschiedensten Bereichen gewinnbringend eingesetzt werden können. Das reicht von einer Verbesserung der IT-Sicherheit bis zur Optimierung großer Anwendungen in der Cloud.Mit Scott Guthrie und Mark Russinovich stehen zwei weitere hochkarätige Keynote-Sprecher auf der Agenda. Sämtliche Vorträge und auch die kleineren Sessions lassen sich komplett online verfolgen. Ein persönlicher Besuch in Seattle bringt natürlich zusätzliche Vorteile mit sich - man kann persönlich mit Microsoft-Mitarbeitern in Kontakt kommen und auch an den verschiedenen Networking-Veranstaltungen teilnehmen, die für viele Konferenzbesucher oft wichtiger sind als das offizielle Speaker-Programm.Für die kostenlose Online-Teilnahme muss man sich aber auf jeden Fall auch bei Microsoft registrieren . Dafür bekommt man verschiedene Unterlagen in digitaler Form zugeschickt. Wer keine Zeit hat, das Ignite-Event live zu verfolgen, bekommt die wichtigsten Ankündigungen natürlich wie gewohnt aufzusammengefasst.