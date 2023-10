Smartphones von Huawei & Co erkennen Google-App als Malware

Ein Fehler hat in den letzten Wochen bei den Besitzern von Smart­phones des chinesischen Herstellers Huawei für Stirnrunzeln gesorgt, da die Geräte offenbar die offizielle Google-App als Schadsoftware iden­ti­fi­zier­ten und davor warnten.

Reihenweise Meldungen über angeblichen Trojaner

Löschen von Cache- und App-Daten scheint zu helfen

Seit einigen Wochen laufen in den Support-Foren von Google Berichte von einigen Nutzern von Huawei-Smartphones auf, laut denen die auf den Geräten vorinstallierte Optimizer-App die offizielle Google-App als Malware erkennt und kennzeichnet. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Fehlerkennung.Bisher haben sich weder Google noch Huawei zu dem Thema geäußert, doch tauchen in den Foren von Google immer mehr entsprechende Meldungen auf, berichteten die Kollegen vom Portal Ghacks.net . Den Nutzern zufolge wird die Google-App von der in Huaweis Optimierungs-App enthaltenen Antivirenfunktion fehlerhaft als "TrojanSMS-PA" erkannt und als Schadsoftware gebrandmarkt.Warum es zu der Fehlerkennung kommt, ist bisher noch unklar. Eine offizielle Lösung für das Problem gibt es bisher nicht, es ist jedoch davon auszugehen, dass ein Softwareupdate aufseiten von Huawei oder Google den Fehler aus der Welt schaffen könnte. Vorerst sieht es immerhin so aus, als müssten sich die Besitzer von Huawei-Smartphones keine Sorgen machen, was eine mögliche Malware-Infektion ihres Geräts durch die Google-App angeht.Huawei-Smartphones der aktuellen Baureihen sind offiziell nicht mehr mit den Google Mobile Services für Android erhältlich, da diese von dem US-Embargo gegen den chinesischen Hersteller betroffen sind. Dennoch sind nach wie vor zahlreiche Huawei-Smartphones älterer Baujahre in Benutzung, auf denen die Google-Apps und -Services weiterhin verfügbar sind.Scheinbar betrifft das Problem allerdings nicht ausschließlich Huawei-Geräte. So melden Nutzer in den Support-Foren von Google auch Fälle, in denen Smartphones anderer chinesischer Hersteller die Google-App als Malware identifizieren, darunter Modelle von Vivo und Honor.Einige Nutzer der betroffenen Geräte melden unterdessen , dass das Löschen des Caches und der App-Daten der Optimierungs-App von Huawei das Problem aus der Welt schaffen kann. Dafür muss man lediglich in den Einstellungen für die App auf dem jeweiligen Smartphone die genannten Daten der Optimizer-App löschen und das Gerät neu starten.