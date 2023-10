Exynos 2400: Samsung stellt neue CPU für das Galaxy S24 erstmals vor

Samsung hat das Herz des Galaxy S24 offiziell gemacht. Mit dem Samsung Exynos 2400 kündigte man ein neues System-on-Chip an, das mit einer stärkeren CPU aufwartet und eine neue Grafikeinheit auf Basis der AMD RDNA3-Architektur mitbringt.

Samsung will mit dem Exynos 2400 neue Maßstäbe setzen, was die Performance seiner Plattformen für mobile Endgeräte angeht. Anlässlich des Samsung LSI Tech Day wurde der neue Chip gestern in San José zum ersten Mal im Rahmen einer Tech-Demo gezeigt, wobei er seine laut Samsung um das 14,7-Fache gesteigerte KI-Performance unter Beweis stellen sollte.Im Innern des SoCs steckt laut früheren Berichten unter anderem eine Zehnkern-CPU auf Basis der aktuellen ARM Cortex-A520, Cortex-A720- und Cortex-X4-Architekturen, wobei Samsung sich zu Details rund um die CPU des Chips selbst nicht konkret äußerte. Anlässlich der ersten Ankündigung des Exynos 2400 hieß es lediglich, dass die CPU-Performance gegenüber dem Vorgänger um ganze 70 Prozent zugenommen haben soll. Hierzu aber gleich noch mehr.Im Mittelpunkt der Präsentation auf dem LSI Tech Day stand viel mehr das Thema KI bzw. Generative KI, denn der neue Chip soll eine deutlich verbesserte Neural Processing Unit (NPU) mitbringen. Außerdem kommt erneut eine zusammen mit AMD entwickelte Grafikeinheit zum Einsatz, die Samsung Xclipse 940 nennt. Sie basiert auf der AMD RDNA3-Architektur, wird also die gleichen modernen Grafikfähigkeiten mitbringen, die auch bei AMDs aktuellen PC-GPUs verfügbar sind.Dazu gehört unter anderem eine gesteigerte Raytracing- und Gaming-Leistung, was laut Samsung für eine realistischere Grafik in Spielen sorgen soll, weil Schatten, Ausleuchtung und Reflexionen echter wirken. Erst vor einigen Wochen hatte Samsung eine Verlängerung der Kooperation mit AMD rund um mobile GPUs für Smartphones verkündet.Zu Demon­stra­tions­zwecken wurde der Exynos 2400 auf dem LSI Tech Day nach Angaben des Herstellers auf einem Entwickler-Board gezeigt, steckte also bisher nicht in einem Smartphone-Prototyp.Samsung will den Chip mit ziemlicher Sicherheit in den europäischen Modellen der Galaxy S24-Serie einsetzen, wobei noch offen ist, ob er im Basis-, Plus- und Ultra-Modell gleichermaßen verwendet werden soll. Geleakten Benchmarks zufolge ist der Chip im Hinblick auf Performance dem Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm mit einiger Wahrscheinlichkeit unterlegen, was sowohl für die CPU- als auch die GPU-Performance gelten soll.Der neue Chip tritt die Nachfolge des Exynos 2200 an, welcher im Galaxy S22 seine Premiere hatte, was auch die von Samsung beworbene Steigerung der CPU-Leistung um bis zu 70 Prozent erklärt. Samsung hatte den für dieses Jahr geplanten Exynos 2300 nämlich einfach ersatzlos gestrichen und stattdessen im Galaxy S23 weltweit auf Qualcomm-Chips gesetzt. Aus Kostengründen dürfte sich diese Strategie mit dem Galaxy S24 wieder hin zum alten Modell mit Exynos-Chips in den meisten Ländern und Qualcomm-SoCs in den USA ändern.In den kommenden Wochen will Samsung weitere Details zum Exynos 2400 veröffentlichen.