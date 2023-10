Samsung bereitet die Einführung der neuen Galaxy S24-Serie für Mitte Januar 2024 vor. Gut drei Monate vor dem Launch sind jetzt CAD-ba­sier­te Render veröffentlicht worden, die das Design des Galaxy S24+ und Galaxy S24 Ultra vorab zeigen sollen.

@OnLeaks / Smartprix

Galaxy S24+ und S24 Ultra mit leichten Design-Änderungen

Der französische Leak-Spezialist Steve Hemmerstoffer hat in Zusammenarbeit mit mehreren Online-Portalen Renderbilder veröffentlicht, die das Samsung Galaxy S24+ und das Samsung Galaxy S24 Ultra anhand von CAD-Daten zeigen sollen. Die zugrundeliegenden Daten dürften einmal mehr von Zubehörherstellern stammen.Samsung will beim Galaxy S24 Plus wie auch beim in der letzten Woche ebenfalls anhand von CAD-Daten erstmals gezeigen Basismodell der S24-Serie auf ein geändertes Design setzen, bei dem der Metallrahmen wie bei Apples aktuellen iPhones keine Wölbung mehr aufweist, sondern "vertikal" geschnitten ist. Abgesehen davon ändert sich wahrscheinlich nur wenig.So platziert Samsung die Kameras auf der Rückseite wieder ohne den sonst bei vielen Smartphones üblichen "Buckel", wobei die Ausschnitte für die Linsen bei den neuen S24-Modellen einen geringfügig größeren Umfang haben sollen. Die geänderte Gehäusegestaltung erlaubt zudem wahrscheinlich etwas schmalere Ränder um das Display.Beim Galaxy S24 Ultra verwendet der koreanische Hersteller laut den CAD-Rendern ebenfalls ein nur geringfügig verändertes Design. Das als Nachfolger der inzwischen eingestellten Galaxy Note-Serie konzipierte High-End-Modell der S24-Reihe wird wieder mit einem im Gehäuse zu verstauenden Stylus daherkommen.Äußerlich unterscheidet sich das neue Modell vor allem durch eine weniger starke Wölbung der Displayränder auf der linken und rechten Seite, womit Samsung sich wie bei den kleineren Modellen immer stärker einem vollkommen flachen Design nähert. Auch beim S24 Ultra soll der Abstand zwischen dem Display und dem äußeren Rand des Gehäuses weiter schrumpfen.Samsung wird die neuen Smartphones der Galaxy S24-Serie aller Voraussicht nach am 18. Januar 2024 vorstellen. Eine offizielle Bestätigung dieses Termins steht noch aus.