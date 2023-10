Im renommierten DXOMark erreichen die neuen Google-Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro die aktuellen Display-Bestwertung. Die "Actua-Displays" mit OLED-Technik überzeugen hinsichtlich ihrer Farb­wie­der­gabe, Lesbarkeit und Reaktions­geschwindigkeit.

Google sichert sich in der DXOMark-Bestenliste den ersten Platz vor Samsung, Honor und Apple - zumindest wenn es um die Displays der neuen Pixel 8-Familie geht. Die erst kürzlich vorgestellten und mittlerweile bereits erhältlichen Smartphones erreichen einen Display-Score von 154 Punkten. Im Vergleich dazu liegen die Modelle iPhone 15 Pro Max (149 Punkte) und Galaxy S23 Ultra (148 Punkte) knapp dahinter.DXOMark attestiert dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro eine gute Farbwiedergabe unter den meisten Testbedingungen, eine gute Lesbarkeit und eine flüssige und reaktionsschnelle Bedienung. Zudem empfand man die Wiedergabe von HDR10-Video als besonders angenehm."Im Vergleich zu früheren Generationen von Google-Telefonen zeigt das Pixel 8 Pro eine bessere Spitzenhelligkeit und verbesserte Farben und Kontraste in anspruchsvollen Umgebungen, wie zum Beispiel im Freien an einem hellen sonnigen Tag", sagen die Tester.Perfektion erreichen die OLED-Displays der neuen Google-Smartphones allerdings nicht. DXOMark kritisiert unter anderem einen rosafarbenen Farbstich in hellen Umgebungen, die mäßige Bedienbarkeit mit nur einer Hand, das auftretende Aliasing in Videospielen und die Detailwiedergabe von dunklen Elementen in ebenso dunklen Nutzungsumgebungen.Trotz diverser Unterschiede erzielen das Pixel 8 und Pixel 8 Pro im DXOMark-Ranking das gleiche Endergebnis. Lediglich das Pro-Modell bietet ein LTPO-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 1 Hz bis 120 Hz, während das "Smooth Display" des Pixel 8 mit 60 Hz bis 120 Hz arbeitet. Zudem unterscheiden sich die Geräte in ihrer Auflösung (2992 x 1344 Pixel vs. 2400 x 1080 Pixel) und der Spitzenhelligkeit (2400 vs 2000 cd/m²).Zu guter Letzt bleiben die DXOMark-Wertungen im Bereich der Kamera und der Akkulaufzeit abzuwarten, bevor man über das eventuell beste Android-Smartphone des Jahres 2023 sprechen kann.