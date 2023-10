Samsung Galaxy S24: Das sind die sieben Farben der Top-Smartphones

Samsung plant offenbar eine überraschend bunte Farbpalette für das Galaxy S24 und seine größeren Schwestermodelle. Einer meist vertrauenswürdigen Quelle zufolge solles neben gesetzten Varianten in Schwarz und Grau auch Ausgaben in knalligen Farbtönen geben.

@OnLeaks / Smartprix

Quellen aus der Lieferkette

Grün und Blau als exklusive Online-Farben

Zusammenfassung Samsung plant bunte Farbpalette für Galaxy S24 Modelle

Sieben Farben, einschließlich Schwarz, Grau, Violett und Gelb

Alle Farben sollen für alle Modelle angeboten werden

Zusätzliche "Online-exklusive" Farben: Orange, Hellblau, Hellgrün

Online-exklusive Farben möglicherweise nicht überall verfügbar

Vorstellung der Galaxy S24-Serie Anfang 2024 erwartet

Präsentation vermutlich am 18. Januar 2024.

Das Samsung Galaxy S24, das Galaxy S24 Plus und das Topmodell Samsung Galaxy S24 Ultra sollen laut den Quellen des Analysten Ross Young von der Firma Display Supply Chain Consultants (DSCC) in insgesamt sieben Farben auf den Markt kommen. Anders als zuvor möchte Samsung wohl durch die Bank alle Farben für alle Modelle anbieten.Youngs Quellen aus der Lieferkette von Samsung zufolge sind die Standard-Farben für die Galaxy S24-Serie Schwarz, Grau, Violett und Gelb. Alle Modelle sollen in diesen Farben auf den Markt kommen, so dass es keine Farben gibt, die einem bestimmten Modell wie etwa dem S24, S24+ oder S24 Ultra vorbehalten bleiben, während die anderen Ausgaben nicht in diesen Farben erscheinen.Bei den eben genannten Farben handelt es sich um die Standard-Farben, was bedeutet, dass diese Farbvarianten in den meisten Ländern über den Handel, die Mobilfunkanbieter und Samsungs eigene Outlets zu haben sein werden. Darüber hinaus sind aber noch einige weitere "Online-exklusive" Farben geplant, die ausschließlich über Samsungs jeweiligen Online-Store vertrieben werden sollen.Dabei handelt es sich um die Farben Orange, Hellblau und Hellgrün. Wie schon zuvor dürfte auch beim Galaxy S24 gelten, dass die Online-exklusiven Farben nicht in allen Ländern in vollem Umfang verfügbar sind. Die Farbauswahl fällt damit in diesem Jahr wieder etwas üppiger aus, wobei gerade Violett, Gelb und Orange mit ihren kräftigen Tönen herausstechen dürften.Die Vorstellung der Samsung Galaxy S24-Serie wird Anfang 2024 erwartet, wobei der 18. Januar 2024 schon ziemlich sicher als Termin für die Präsentation feststehen dürfte.