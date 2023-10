PlayStation 5 (Slim): Neue Details zum Release der kompakten PS5

Sony stellt den Start der inoffiziellen PlayStation 5 Slim "in dieser Weihnachtszeit" in Aussicht. Insider hingegen sprechen bereits über Details zum möglichen Release-Termin der kompakten und modularen PS5-Konsole. Hat Deutschland dabei wieder nur das Nachsehen?

Der vor wenigen Tagen vorgestellte neue Look der PlayStation 5 (Slim) soll in den kommenden Monaten weltweit eingeführt werden. Mit der Angabe von präzisen Release-Terminen hält sich Sony allerdings bislang zurück. Lediglich für die Vereinigten Staaten stellt das Unternehmen einen Marktstart ab November in Aussicht. Die restliche Welt folgt in den nächsten Monaten.Dabei soll die neue Konsole laut dem französischen Online-Magazin Dealabs bereits vergleichsweise früh im November starten. Die Rede ist von einem Bundle aus der neuen PS5 (Slim) und dem Spiel Marvel's Spider-Man 2, das ab dem 8. November 2023 im US-Handel erhältlich sein soll. Am 10. November hingegen dürften die neue PlayStation 5 und ihre Digital Edition folgen - wenn auch vorerst nur in den USA und Japan.Während die Einführung der PlayStation 5 (Slim) ab dem 8. und 10. November in den Vereinigten Staaten und Japan unter anderem auch von Amazon bestätigt wurde, stehen hinter dem Deutschland-Start weiterhin Fragezeichen. Bereits in der Vergangenheit hatte der europäische Raum stets das Nachsehen. Mit etwas Glück könnten die Release-Termine nur wenige Tage auseinander liegen.Rückblickend lagen im Jahr 2013 lediglich 14 Tage zwischen dem US- und EU-Start der PlayStation 4 (PS4). Die PlayStation 5 (PS5) hingegen wurde bereits sieben Tage nach der Einführung in den USA und Japan auch in Europa und in­fol­ge­des­sen in Deutsch­land ausgeliefert. Davon abgeleitet könnte der Zeitraum zwischen dem 13. und 26. November 2023 für den internationalen Marktstart in Betracht gezogen werden.Die neue PS5-Revision unterscheidet sich optisch vom Ursprungsmodell der Konsole. Laut Sony konnten das Volumen und das Gewicht um 30 Prozent respektive 24 Prozent reduziert werden. Weiterhin entschied man sich für ein neues viergeteiltes Design der Seitenteile mit einer Kombination aus glänzendem und mattem Finish. Das Blu-Ray-Laufwerk ist zudem modular und kann auf Wunsch abmontiert, oder im Fall der Digital Edition nachträglich installiert werden - für 119,99 Euro.Zusätzlich erhöht Sony die Spei­cher­ka­pa­zi­tät der PlayStation 5 auf 1 TB, ohne die Preise ( nochmals ) zu erhöhen. Die neue PS5 mit Blu-Ray-Laufwerk wird für 550 Euro, die laufwerklose Digital Edition für 450 Euro starten. Ein horizontaler Stand­fuß ist im Lie­fer­um­fang enthalten, für die vertikale Ausrichtung wird ein separater Ständer für 29,99 Euro verkauft. Sei­ten­tei­le in verschiedenen Farben er­schei­nen erst im nächsten Jahr.