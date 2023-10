Kleiner, leichter, mit einem abnehmbaren Ultra HD Blu-Ray-Disc-Laufwerk und einer 1-TB-SSD für mehr internen Speicher: Sony hat die PS5 überarbeitet und wird das neue Modell noch in diesem Jahr auf den Markt bringen.

Neue PS5 hat mehr Speicher und ist modular

Neues Sony PS5-Modell startet noch 2023

Verkaufsstart schon in Kürze

Neue Anschlüsse

Zusammenfassung Überarbeitete PS5 mit abnehmbarem Laufwerk, 1 TB Speicher

Neues Modell ersetzt alte PS5-Versionen

Modulare Konstruktion für nachträglichen Laufwerk-Kauf

Schlankeres und kleineres Design mit "Buckel" für Laufwerk

US-Preise: $499,99 mit Laufwerk, $449,99 Digital, Start November

Zwei USB-C-Anschlüsse, horizontaler Ständer inklusive

Weltweite Einführung nach US-Start, ersetzt alte Modelle

Sony hat jetzt offiziell ein neues PS5-Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk und 1 TB internem Speicher angekündigt . Die neue PS5 wird die aktuelle PS5 inklusive der PS5 Digital Edition komplett ersetzen.Es gibt dann im Grunde wieder ein Basismodell (Digital Edition) und ein "Upgrade" mit Blu-Ray-Disc-Laufwerk. Die Gerüchteküche hatte in den vergangene Monaten schon einiges zu der Überarbeitung herausgefunden , was sich jetzt bestätigt.Die neue PlayStation ist nun modular - man kann sich das Basismodell kaufen und später das Wechsellaufwerk mit den weiteren Seitenverkleidungen hinzukaufen. Sony bietet es separat für 119,99 Euro an.Die neue PS5 hat dabei eine Besonderheit - sie ist buckelig. Auf der eine Seite hat sie eine Ausbuchtung für das Laufwerk, das entfernt und durch eine gerade Seitenwand ersetzt werden kann. Das neue Modell, das im Vorhinein häufig als PS5 Slim bezeichnet wurde, ist deutlich schlanker und kleiner als das aktuelle Modell.Laut Sony hat man mehr als 30 Prozent beim Gesamtvolumen und bis zu 24 Prozent Gewicht eingespart.In den USA wird das neue Modell 499,99 Dollar inklusive Laufwerk kosten, die PS5 Digital Edition ist 50 Dollar günstiger. Starten soll sie schon im kommenden Monat. In Europa wird man vermutlich noch etwas länger auf den Start warten müssen. Die Euro-Preise gibt Sony mit 549,99 Euro mit Laufwerk und 449,99 Euro als Digital Edition an.Es gibt jetzt zwei Schlitze auf jeder Seite und zwei USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite anstelle der einzelnen USB-C- und USB-A-Anschlüsse, die bei der aktuellen PS5 vorhanden sind.Ein horizontaler Ständer ist im Lieferumfang des neuen PS5-Modells enthalten. Ein neuer vertikaler Ständer, der mit allen PS5-Modellen kompatibel ist, wird separat für 29,99 Euro verkauft. Beide neuen PS5-Modelle verfügen jetzt auch über 1 TB Speicherplatz anstelle der 825 GB der bisherigen PS5. Das neue PS5-Modell wird im November in den USA erhältlich sein."In den folgenden Monaten wird es dann weltweit eingeführt", heißt es in der Ankündigung. Und weiter: "Sobald die Bestände des aktuellen PS5-Modells ausverkauft sind, wird die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein."