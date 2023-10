PlayStation 5: Sony startet schon bald Cloud-Gaming für PS5-Spiele

Xbox-Nutzer kennen Cloud-Gaming schon seit einer Weile, bei Sony bekommen PlayStation 5-Besitzer erst jetzt die Möglichkeit dazu. Das ist etwas kurios, da die Japaner bereits vor mehr als einem Jahrzehnt entsprechende Übernahmen (Gaikai, OnLive) durchgeführt haben.

Für PlayStation Plus Premium-Abonnenten

Europa-Start: 23.10.

PS5-Cloud-Streaming nur für PlayStation Plus Premium-Mitglieder

Start mit ausgewählten PS5-Spielen, Planung für hunderte weitere

Zusätzliche digitale PS5-Titel für Premium-Mitglieder zum Streaming

PS5-Cloud-Streaming zunächst nur auf der PS5-Konsole verfügbar

Start des Services zuerst in Japan, dann Europa und Nordamerika

Gestreamte Auflösung einstellbar, inklusive alle PS5-Audiooptionen

Sony teilte nun per Blogbeitrag mit, dass man Details zum PS5-Cloud-Streaming für PlayStation Plus Premium-Mitglieder bekannt geben möchte. Bei der letztgenannten Variante handelt es sich um den teuersten Abo-Zugang zu den Extradiensten des Elektronikkonzerns.Den Anfang machen "ausgewählte PS5-Spiele zum Streaming", Sony schreibt, dass man plant, "in Zukunft hunderte PS5-Spiele bereitzustellen, die diesen neuen Vorteil unterstützen". Den Anfang machen Spieletitel wie Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, und Saints Row 4, als "Testversionen" stellt Sony die Titel Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt und The Calisto Protocol bereit.Schließlich gibt der PlayStation 5-Hersteller an, dass man zusätzliche digitale PS5-Titel, die PlayStation Plus Premium-Mitglieder bereits besitzen und die zum Streaming verfügbar sein werden, anbieten wird, darunter Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys und Fortnite.Laut Sony wird PS5-Cloud-Streaming "bei der Veröffentlichung ausschließlich auf der PS5-Konsole verfügbar sein" - ob man daraus schließen kann, dass auch PS4-Besitzer irgendwann einmal zum Zuge kommen werden, lässt sich derzeit nicht sagen.Los geht es zunächst in Japan am 17. Oktober, am 23. Oktober ist dann Europa an der Reihe, eine Woche danach folgt schließlich Nordamerika. Die gestreamte Auflösung wird einstellbar sein, laut Sony werden 4K, 1440p, 1080p und 720p mit 60 FPS sowie SDR- oder HDR-Ausgabe unterstützt. Dazu kommen außerdem alle PS5-Audiooptionen, einschließlich 5.1 und 7.1 sowie Tempest 3D AudioTech.