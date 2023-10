Sony Inzone Buds WF-G700: neue Gaming-Earbuds mit ANC für PC & PS5

WinFuture Exklusiv

Sony bringt in Kürze mehrere neue Kopfhörer für Gaming-Fans auf den Markt. Dazu gehören auch die ersten In-Ear-Kopfhörer der Sony Inzone-Reihe, die neben einer langen Laufzeit auch aktive Geräusch­unter­drückung und niedrige Latenzen bieten sollen.

Sony

Sony passt Bluetooth-Stöpsel für Gaming-Fans an

Bis zu 24 Stunden Laufzeit über Bluetooth LE Audio

Zusammenfassung Sony bringt neue Kopfhörer für Gaming-Fans, inklusive In-Ear-Modelle

Inzone Wireless Noise Cancelling Earbuds WF-G700N kosten ca. 200 Euro

Kopfhörer bieten aktive Geräuschunterdrückung und niedrige Latenzen

Inzone 360 Spatial Sound für präzise Ortung und Distanzeinschätzung in Spielen

Neuer L1-Chip ermöglicht bis zu 12 Stunden Laufzeit per Low-Latency-Dongle, mit Bluetooth LE Audio bis zu 24 Stunden

Integrierte Mikrofone mit KI-Algorithmus für klare Stimmübertragung beim Online-Gaming

Inzone Buds in Weiß und Schwarz erhältlich, weitere PlayStation-bezogene Modelle geplant

Die Sony Inzone Wireless Noise Cancelling Earbuds WF-G700N sind Teil der für Gaming-Fans konzipierten Zubehörproduktreihe von Sony und sollen mit Preisen ab gut 200 Euro sowohl PC-User als auch PlayStation-Zocker ansprechen. Dank eines USB-C-Dongles können die neue Gaming-Earbuds mit einer her Latenz von nur 30 Millisekunden auch in Shooter-Spielen und ähnlichem genutzt werden.Sony wirbt vor allem damit, dass die neuen In-Ear-Kopfhörer auch in lauten Umgebungen wie etwa den öffentlichen Verkehrsmitteln für immersive Unterhaltung sorgen können. Möglich macht dies natürlich die aktive Geräuschunterdrückung. Außerdem unterstützen die Inzone 360 Spatial Sound for Gaming, um so Gegner in Spielen nach dem Gehör zu orten und Distanzen einzuschätzen. Mit der Personalisierungs-App kann der Nutzer außerdem Hörprofile anhand von Fotos seiner Ohren erstellen lassen, um den Spatial Sound präziser zu machen.Sony verspricht außerdem eine deutlich längere Nutzungsdauer, da hier ein neuer, stromsparender Chip namens L1 zum Einsatz kommt. Über den mitgelieferten Low-Latency-Dongle sollen mit den Sony Inzone Buds bis zu 12 Stunden Gaming-Nutzung bei einer geringen Latenz möglich sein. Nutzt man eine Funkverbindung per Bluetooth Low Energy (LE Audio), sollen sogar bis zu 24 Stunden Laufzeit möglich sein.Diese enorme Laufzeit dürfte natürlich nicht bei aktivierter ANC (Active Noise Cancellation) erzielt werden. Sony zufolge verfügen die Inzone Buds WF-G700 über Unterstützung für schnelles Laden, sodass man nach nur fünf Minuten Ladezeit eine einstündige Nutzung ermöglichen kann. Der Hersteller adaptiert für die neuen Gaming-Earbuds auch beim Mikrofon aus dem Mobilfunkbereich, die nun bei Spielen für Verbesserungen sorgen sollen.Die integrierten Mikrofone sollen mittels eines per Künstlicher Intelligenz trainierten Geräuschunterdrückungs-Algorithmus dafür sorgen, dass die Stimme des Nutzers beim Online-Gaming von den Team-Kollegen auch bei lauter Umgebung bestens zu hören ist, selbst wenn im Hintergrund Lüfter laufen oder Tasteneingaben erfolgen.Die Sony Inzone Buds kosten laut vorab veröffentlichten Angaben eines US-Händlers 199 Dollar und sind in den Farben Weiß und Schwarz zu haben. Sony hatte vor Kurzem auch neue In-Ear-Kopfhörer als Teil seines Zubehörprogramms rund um die PlayStation-Spielkonsolen in Aussicht gestellt. Ob sich diese abseits des Designs stark von den Inzone-Buds unterscheiden, bleibt abzuwarten.