Zu heiße PS5: Bei Sony-Turnier fangen USB-Ports an zu schmelzen

Ein Turnier für Street Fighter 6 könnte Sony ganz schön ins Schwitzen bringen. Bei dem E-Sport-Wettbewerb, der vom Konzern ausgetragen wird, sollen PlayStation 5-Konsolen so heiß gelaufen sein, dass USB-Anschlüsse geschmolzen sind.

PlayStation und Lüftung: Das dynamische Duo

Zusammenfassung PS5 schmelzen beim Evo 2023-Turnier USB-Anschlüsse.

Teilnehmer klagen über Defekte der PlayStation 5-Konsolen.

Einige USB-Anschlüsse sind verformt und herausgerissen.

Sony ist seit 2021 Veranstalter des Turniers.

Unklar, woran es liegt, dass Konsolen so heiß laufen.

Das Evo 2023-Turnier in Las Vegas gehört zu den größten Kampfspiel-Events des Jahres. Am Wochenende hatten sich Tausende in Las Vegas versammelt, um unter anderem einem Wettbewerb rund um Street Fighter 6 beizuwohnen. Teilnehmer wandern dabei mit ihren eigenen Controllern von Match zu Match. Das Problem: Einigen der PlayStation 5-Konsolen, die für diese Veranstaltung im Dauerbetrieb waren, liefen nach Berichten so heiß, dass die Controller-Anschlüsse geschmolzen sind.Wie Kotaku in seinem Beitrag schreibt, hatten sich gleich mehrere Teilnehmer des Turniers zu Wort gemeldet und über entsprechende Defekte geklagt. "EVO beweist, dass die PS5 NICHT die Lösung ist", so der empörte Twitter-Nutzer SabreAZ am 5. August: "USB-Ports schmelzen wie verrückt." Ein weiterer Poster schließt sich an und ergänzt ein Bild von einem USB-Anschluss des PS5-Controllers, bei dem der blaue Plastikanteil offensichtlich verformt ist.Ein weiterer Poster schildert: "Unsere Leute vor Ort haben drei PS5-Konsolen für SF6 bekommen. Während des ersten Wochenendes, an dem alle Konsolen mehrere Stunden lang eingeschaltet waren, schmolzen die USB-Anschlüsse auf der Rückseite von zwei von ihnen und wurden herausgerissen." Auch auf Reddit finden sich weitere ähnliche Schilderungen.Die Beanspruchung unter Volllast über die übliche Nutzungsdauer hinaus, ein isolierter Defekt bestimmter PS5-Modelle oder andere Gründe: Aktuell ist noch völlig unklar, wie es bei einem Event so gehäuft zu den beschriebenen Problemen kommen konnte. Für Sony sind die Berichte mindestens unschön, ist man doch seit 2021 selbst Evo-Veranstalter. Der Konzern hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert.