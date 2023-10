Xiaomi hat die Einführung eines neuen, eigenen Betriebs­systems auf Basis von Android angekündigt , das den Namen HyperOS trägt. Erste Screenshots zeigen das Design der neuen angepassten Oberfläche jetzt schon vor dem Launch.

Xiaomi

HyperOS startet mit dem Xiaomi 14 - in China

Zusammenfassung Xiaomi kündigt neues Betriebssystem HyperOS an

HyperOS basiert auf Android, hat angepasste Oberfläche

Erste Geräte mit HyperOS sind Xiaomi 14-Serie Modelle

Launch der neuen Geräte voraussichtlich am 27. Oktober 2023

Design von HyperOS ähnelt bisherigem MIUI, jedoch mit Unterschieden

HyperOS wird zunächst auf Geräten für chinesischen Markt verwendet

Einführung könnte Installation von Google-Diensten erschweren.

Xiaomi-Chef Lei Jun hatte das sogenannte HyperOS kürzlich erstmals offiziell angekündigt. Als erste Geräte sollen die Modelle der neuen Xiaomi 14-Serie mit der stark angepassten Android-Variante auf den Markt kommen. Deren Launch ist aktuell für den 27. Oktober 2023 vorgesehen.Einige Nutzer des chinesischen Mikroblogging-Diensts Weibo haben schon jetzt erste Screenshots von HyperOS veröffentlicht (via GSMArena ), anhand derer man sich einen Eindruck von dem neuen "Betriebssystem" verschaffen kann. Das Design erinnert optisch noch recht stark an MIUI, was vor allem an der Gestaltung der App-Icons liegt.In einigen Details unterscheidet sich das Design aber schon jetzt, was zum Beispiel für das aufgeräumter wirkende Control-Center gilt. Die Screenshots stammen augenscheinlich von relativ frühen Betaversionen von HyperOS, weshalb die Ähnlichkeit zu MIUI beim Design nicht überrascht. Xiaomi will die Entwicklung aber schnell vorantreiben, sodass es optisch bis zur Verfügbarkeit der finalen Version von HyperOS noch diverse Änderungen geben dürfte.HyperOS dürfte sich langfristig immer weiter von MIUI entfernen, wobei Xiaomi bereits klargestellt hat, dass das neue Betriebssystem zunächst ausschließlich auf Geräten für den chinesischen Markt verwendet werden soll. Das Unternehmen dürfte mit der Einführung von HyperOS unter anderem dafür sorgen, dass sich die Google-Dienste nicht mehr wie bisher ohne Weiteres auf chinesischen Xiaomi-Smartphones installieren lassen, um sie in westlichen Märkten nach einer Einfuhr aus China zu nutzen. Letzteres ist aber vorerst noch Spekulation.