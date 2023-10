Bereits seit Monaten besteht ein nerviger Bug in Outlook , der Nutzer unvorhergesehen einen Dialog anzeigt, um zuvor geschlossene Fenster erneut zu öffnen. Nun gibt es dazu zwei Lösungen: Ein Update oder eine Übergangslösung, falls das Update nicht angewendet werden kann.

Aufforderung zum Öffnen von geschlossenen Fenstern

Menüpunkt fehlt

Abhilfe konfigurieren

Starten Sie den Registrierungseditor.

Erstellen oder bearbeiten Sie den folgenden DWORD-Registrierungswert an der angegebenen Stelle.

Unterschlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences



DWORD: ReopenWindowsOption



Wert: 1

Beenden Sie den Registrierungseditor.

Starten Sie Outlook neu.

Microsoft Outlook APK-Download für Android

Zusammenfassung Bug in Outlook zeigt unerwartet Dialog zum Öffnen geschlossener Fenster an

Microsoft hat Problem in Version 2309 Build 16827.20130 behoben

Update zur Behebung des Problems verfügbar

Problem tritt insbesondere bei bestimmten Office-Versionen auf

Übergangslösung durch Änderung in Registrierungseditor möglich

Übergangslösung kann jedoch weitere Probleme auslösen

Empfehlung: Update durchführen statt Übergangslösung nutzen

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Bleeping Computer hervor. Microsoft hat demnach jetzt ein seit August bestätigtes, bekanntes Problem behoben, das dazu führte, dass Outlook Desktop-Nutzer unerwartet aufforderte, zuvor geschlossene Fenster erneut zu öffnen.Diese Option ist natürlich nützlich, falls man aufgrund eines Absturzes oder auch nach dem beabsichtigten Beenden von Outlook später wieder alle Fenster öffnen möchte, wie man das Programm zuvor verlassen hatte. Der Bug brachte Outlook aber spontan dazu.In einem Support-Dokument äußert sich das Outlook-Team nun zu dem Problem und zu dem Update:"Dieses Problem wurde in Version 2309 Build 16827.20130 behoben. Um das Update sofort zu installieren, wählen Sie Datei > Office-Konto > Update-Optionen > Jetzt aktualisieren".Dieses Problem kann bei der Verwendung bestimmter Office-Perpetual-SKUs wie Microsoft Office Professional Plus und Office Home und Business auftreten, insbesondere ab Version 2306 (Build 16529.20154). Das sind die Dauer-Lizenzen, die man noch für Office erwerben kann, im Gegensatz zu den jährlichen Abonnements.Auf betroffenen Systemen wurden Benutzern von Outlook für Microsoft 365 Dialoge mit Aufforderungen angezeigt wie "Outlook wurde geschlossen, während Sie Elemente geöffnet hatten. Öffnen Sie diese Elemente aus Ihrer letzten Sitzung erneut?".In den meisten Fällen, in denen unbefristete Office-Versionen verwendet wurden, zeigten die Outlook-Optionen die Funktion, die dieses Problem verursachte, im Menü dann nicht an - sie trägt den Namen "Fragen Sie mich, ob ich frühere Elemente wiederherstellen möchte" und machte es den Benutzern so unmöglich, sie über die Benutzeroberfläche zu konfigurieren.Die Option zur automatischen Wiederherstellung von Outlook-Fenstern, die standardmäßig aktiviert ist, wurde im Juni 2020 für Microsoft 365-Abonnenten eingeführt. Wenn man auf die Aufforderung mit "Ja" bestätigt, werden E-Mail-Entwürfe, E-Mail-Fenster, Besprechungen und Terminfenster wiederhergestellt.Für betroffene Kunden, die ihre Outlook-Installation nicht sofort aktualisieren können, bietet Microsoft auch eine vorübergehende Lösung an Die Abhilfe besteht aus einem schrittweisen Verfahren, das die Anzeige laut Microsoft in dem meisten Fällen stoppt und so das Arbeiten nicht mehr unterbricht.Empfohlen ist die Übergangslösung aber nicht, denn sie kann unter Umständen weitere Probleme auslösen - zum Beispiel, wenn man sie Wiederherstellungsoption benötigt, sie dann aber nicht auswählen kann.