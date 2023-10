Sonde bricht Rekord für das schnellste von Menschen gemachte Objekt

In den letzten Wochen konnte die NASA Sonde Parker Solar Probe eine erstaunliche Bestmarke setzen. Beim jüngsten Vorbeiflug an der Sonne wurde die höchste Geschwindigkeit gemessen, die ein von Menschen gemachtes Objekt bisher erreicht hat.

Neue Rekorde in Sicht

Zusammenfassung NASA Sonde Parker Solar Probe erreicht Höchstgeschwindigkeit

17. Vorbeiflug an der Sonne am 27. September 2023

Rekordgeschwindigkeit von 635.266 km/h erreicht

Bisherige Bestmarke von 586.863,4 km/h übertroffen

Geringste Entfernung zur Sonne: 7,26 Millionen Kilometer

Mission sieht 24 Orbits vor, danach weitere Daten-Sammlung

Möglichkeit für weitere Rekorde bis zum Missionsende.

Um der Sonne so nah wie noch nie zu kommen, muss die Parker Solar Probe einen kosmischen Tanz vollführen. Am 27. September hatte die Sonde zum 17. Mal den Wendepunkt auf dem ovalen Orbit um unseren Heimatstern erreicht. Mit diesem Stichtag kann sich die Mission laut NASA zwei neue Rekorde in seine Bücher eintragen.Beschleunigt durch die Anziehungskraft der Sonne hatte die Parker-Sonnensonde der NASA eine Geschwindigkeit von 635.266 Kilometern pro Stunde erreicht. So schnell hat sich noch nie ein von Menschen gemachtes Objekt durch das Sonnensystem bewegt. Die Sonde macht sich dabei nur selbst Konkurrenz, vor drei Jahren hatte sie auch den alten Rekord von 586.863,4 Kilometer pro Stunde aufgestellt.Ebenfalls bisher unerreicht ist die geringe Entfernung zur Sonne, die die Sonde bei ihrem Vorbeiflug hatte. So schoss Parker mit nur rund 7,26 Millionen Kilometer Abstand über der Plasma-Oberfläche der Sonne hinweg - so nah war ein menschengemachtes Objekt unserem Stern noch nie gekommen.Parker Solar Probe hat dabei noch ein paar Runden um die Sonne vor sich. Aktuell sieht der Missionsplan offiziell 24. Orbits vor, danach wird man die Sonde aber so lange wie möglich weiter betreiben und weiter Daten sammeln. Bis zum Ende ihrer Mission hat die schnellste Sonde aller Zeiten also noch Zeit, weiterer Rekorde aufzustellen.