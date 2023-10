Welches Embargo? Huawei plant 2024 bis zu 70 Mio. Smartphones

Huawei will ab dem nächsten Jahr nach Angaben von Quellen aus dem Umfeld des Konzerns wieder zig Millionen Smartphones verkaufen. Angeblich rechnet der chinesische Gigant für 2024 mit einer Steigerung der Absatzzahlen auf rund 60-70 Millionen verkaufte Geräte.

Kirin 9000S mit 7nm-Fertigung & 5G beflügelt Verkäufe

Mit dem Huawei Mate 60 Pro und den seitdem eingeführten weiteren Geräten auf Basis des trotz US-Embargo in relativ moderner 7nm-Technik gefertigten und 5G-fähigen Prozessors Kirin 9000S hat der chinesische Telekommunikationskonzern für eine große Überraschung gesorgt. Gerade im patriotischen China erfreuen sich die weitestgehend mit inländischer Technologie gefertigten neuen Smartphones und Tablets großer Beliebtheit.Jetzt wurde bekannt, dass Huawei mit dem Erfolg der Mate 60-Serie neues Selbstbewusstsein gewonnen hat und deshalb angeblich für das nächste Jahr mit einer deutlichen Steigerung seiner Smartphone-Verkaufszahlen plant. Schon jetzt seien bei den Zulieferern Bestellungen eingegangen, die eine langfristige Planung mit 60-70 Millionen verkauften Geräten im Jahr 2024 ermöglichen.Huawei würde seine Lieferzahlen damit gegenüber dem letzten Jahr ungefähr verdoppeln, heißt es in chinesischen Medien . Damit würde der chinesische Konzern wieder eine deutlich größere Rolle im Smartphone-Markt spielen. Im Vergleich zu der Zeit vor den massiven US-Sanktionen ist dies natürlich immer noch eine relativ kleine Zahl.Zuletzt lag Huawei vor dann genau 10 Jahren auf diesem Niveau, bevor es bis 2019 steil nach oben ging. Damals verkaufte man fast 240 Millionen Smartphones, schlug damit auch Apple und war hinter Samsung die Nummer 2 im Markt. In diesem Jahr rechnet man übrigens mit rund 20 Millionen verkauften Einheiten des Huawei Mate 60 Pro und Mate 60 Pro+. Inwiefern es Huawei in den kommenden Jahren gelingen kann, seine Chips weiter zu modernisieren, ist angesichts des für chinesische Hersteller schwierigen Fortschritts bei den Fertigungstechnologien wohl fraglich.