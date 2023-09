Nachdem man kürzlich mit dem Mate 60 Pro den Anfang gemacht hatte, führt Huawei seine Produktparade fort und hat jetzt mit dem MatePad Pro 13.2 auch ein neues Flaggschiff-Tablet vorgestellt. Es fällt vor allem durch die extrem schmalen Display-Ränder und die dünne Bauweise auf.

Das Huawei MatePad Pro 13.2 setzt, oh Wunder, auf ein 13,2 Zoll großes flexibles OLED-Display, das mit ganzen 2880 x 1920 Pixeln und bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate arbeitet. Um die Ränder um den Bildschirm möglichst schmal zu gestalten, wird die Frontkamera hier wie beim Galaxy Tab S9 Ultra von Samsung in einer "Notch" untergebracht, sitzt also in einem kleinen Ausschnitt im Display.Letztlich ist der Rand um den Bildschirm beim MatePad Pro 13.2 nur 3,4 Millimeter breit. Dies dürfte allerdings auch dafür sorgen, dass man mit den Fingern schnell etwas auf dem Bildschirm verdeckt, sobald man das Tablet in die Hände nimmt. Außerdem kann es zu Fehleingaben kommen, wenn die Handballenerkennung nicht gut genug funktioniert. Huawei gibt die Screen-To-Body-Ratio für das Gerät mit ganzen 94 Prozent an.Interessant ist auch der neue Huawei M-Pen Stylus der 3. Generation, der dank einer NearLink genannten proprietären Funkverbindung praktisch ohne Verzögerung arbeiten soll: Huawei spricht von "0 Millisekunden Latenz". Der neue Stylus unterstützt angeblich 10.000 Druckstufen, womit noch feinere Handschrifteingaben und Zeichnungen möglich sein sollen.Neben den schmalen Rändern wirbt Huawei für das MatePad Pro 13.2 auch mit einem besonders geringen Gewicht. Trotz der enormen Bildschirmgröße von mehr als 13 Zoll soll das Gerät nämlich nur 580 Gramm auf die Waage bringen und somit das weltweit leichteste Tablet seiner Größe sein. Mit nur 5,5 Millimetern Bauhöhe ist das Gerät zudem extrem dünn geraten.Auch unter der Haube soll das Huawei MatePad Pro 13.2 beeindrucken. Wie schon im Mate 60 Pro steckt hier der neue Kirin 9000S auf der Hauptplatine, bei dem es sich nach bisherigem Kenntnisstand tatsächlich um einen von Huawei selbst entwickelten, in sieben Nanometer Strukturbreite gefertigten neuen Octacore-SoC handelt, der mit einem 5G-Modem ausgerüstet ist und bei der Performance ungefähr auf dem Niveau der Flaggschiff-SoCs von Qualcomm aus dem Jahr 2022 liegt.Huawei bringt das MatePad Pro 13.2 grundsätzlich mit mindestens 12 Gigabyte Arbeitsspeicher auf den Markt. Die High-End-Modelle haben sogar 16 GB RAM. Der interne Flash-Speicher ist je nach Variante 256 oder 512 GB bzw. ein Terabyte groß. Bei den Kameras setzt man auf einen 16-Megapixel-Sensor auf der Front, der mit einem Time-Of-Flight-Sensor gepaart wird. Hinten sitzen zwei Kameras mit jeweils 13- und 8-Megapixel-Sensor, wobei letztere für Ultraweitwinkelaufnahmen dient.Das neue MatePad Pro 13.2 kommt außerdem mit ganzen sechs Lautsprechern daher, wobei zwei davon für hohe und vier für niedrigere Frequenzen verwendet werden sollen. Der in dem Tablet mit Edelstahlgehäuserahmen verbaute Akku ist 10100mAh groß und soll innerhalb von nur gut einer Stunde dank eines 88-Watt-Netzteils aufgeladen werden können.Huawei bringt das MatePad Pro 13.2 zunächst nur in China auf den Markt, wo man es ab 28. September zu Preisen ab umgerechnet gut 670 Euro in drei verschiedenen Farben erwerben kann. Ob das Gerät früher oder später auch nach Europa kommt, bleibt abzuwarten. Aufgrund des US-Embargos kann Huawei nach wie vor keinen offiziellen Play-Store-Support auf seinen Produkten bieten.