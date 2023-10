Microsoft meldet Störung beim Empfang von E-Mails in Exchange

Microsoft hat ein Problem mit Exchange bestätigt. Dabei kommt es derzeit noch zu Verzögerungen beim Empfang von E-Mails. Das Microsoft 365-Team arbeitet bereits an einer Lösung, sodass das Problem schon bald behoben sein sollte.

Untersuchung läuft

Microsoft teilte Folgendes mit:

Wir arbeiten derzeit an einer Lösung, um ein Problem zu beheben, das zu Verzögerungen beim Empfang externer E-Mail-Nachrichten in Exchange führt. Weitere Details und Updates werden im Admin Center unter EX680695 bereitgestellt.

Wir haben unseren Fix angewendet und gehen davon aus, dass er den Benutzern innerhalb der nächsten 30 Minuten Linderung verschaffen wird. Weitere Details finden Sie im Admin Center unter EX680695.

Zusammenfassung Microsoft bestätigt Probleme mit Exchange

Verzögerungen beim Empfang von E-Mails weltweit

Vor allem Unternehmen, die Exchange nutzen, betroffen

Microsoft 365-Team arbeitet an Lösung, Update gestartet

Unklarheit über genaue Ursache des Problems

Vorherige Ausfälle von Microsoft 365-Diensten in letzten Wochen

Nutzer müssen auf verzögerte Auslieferung von E-Mails warten

Das geht aus einer Status-Meldung der Microsoft 365-Services hervor. Dadurch ist der Dienst für viele Nutzer derzeit nur sehr eingeschränkt nutzbar. Microsoft hat die Meldung gegen 18 Uhr deutscher Zeit bestätigt.Erste Nutzerbeschwerden trafen aber schon deutlich früher ein und meldeten recht übereinstimmend, dass E-Mails in der "Warteschlange" stecken blieben und es keine Fehleranzeige gab.Wer auf der Webseite von allestörungen.de schaut, sieht dagegen den ganzen heutigen Tag über Nutzermeldungen zu Problemen mit Exchange und anderen MS365-Diensten.Betroffen sind laut Microsoft derzeit Unternehmen, die Exchange nutzen. So weit bekannt ist, taucht der Fehler weltweit auf und äußert sich mit Empfang-Problemen von externen E-Mail-Nachrichten. Das Team hat den Auslöser bereits gefunden und ein Update gestartet, wodurch die Funktion in Kürze wieder voll hergestellt werden sollte.Details wurden dazu bislang aber nicht veröffentlicht, sodass es derzeit unklar ist, was geschehen ist. Die Microsoft 365-Dienste hatten in den letzten Wochen immer wieder mit zeitweisen Ausfällen zu kämpfen. Unter anderem kam es im Juni zu einem lokalen Ausfall der Dienste in Deutschland durch einen Fehler in einem Rechenzentrum Nutzer können derzeit nichts anderes machen als abzuwarten. Die E-Mails werden verzögert ausgeliefert.