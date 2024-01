Microsoft Exchange 2019 hat Ende des Mainstream-Supports erreicht

Microsoft hat das Ende des Mainstream-Supports für die Exchange Server 2019 On-Premises-Mailserver-Software bereits vor einem Jahr angekündigt. Nun ist es so weit - es wird aber laut Microsoft noch zwei Ausnahmen geben.

Zwei Updates in der Entwicklungsphase

Exchange 2019

Zusammenfassung Mainstream-Support für Exchange Server 2019 endet

Zwei kumulative Updates CU14 und CU15 angekündigt

CU14 erscheint Ende H1 2024, CU15 in H2 2024

Regulärer Support lief am 9. Januar 2024 aus

Exchange Server 2019 nun im erweiterten Support

Hotfix-Updates für Regressionen nach CUs geplant

Erweiterter Support bis 14. Oktober 2025 festgelegt

Denn, so erklärt es Microsoft in einem Beitrag in der Tech-Community - sind noch zwei kumulative Updates in der Entwicklungsphase. Konkret wird CU14 (H1 2024) bis zum Ende des Monats und CU15 (H2 2024) in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen. Auch das steht schon länger fest.Der reguläre Support ist zum 9. Januar 2024 abgelaufen. "Gemäß dem Lebenszyklus von Exchange Server 2019 befindet sich Exchange Server 2019 jetzt im erweiterten Support. Aber, wie wir bereits im November letzten Jahres gesagt haben, kommt noch viel mehr für Exchange Server 2019", so Scott Schnoll, Marketing-Manager für Microsoft Exchange."Es gibt noch zwei weitere CUs für Exchange Server 2019: CU14 und CU15. CU14 befindet sich in der Endphase der Tests und der Validierung und wird veröffentlicht, sobald diese abgeschlossen ist. CU15 wird später in diesem Jahr veröffentlicht", heißt es in dem Blog-Beitrag . Alle Regressionen, die mit CU14 und CU15 eingeführt werden, werden dann später noch über Hotfix-Updates behoben.Der erweiterte Support für Exchange 2019 wird unabhängig davon bis zum 14. Oktober 2025 laufen. Die Änderung beziehungsweise Verlängerung der Unterstützung war nötig geworden, da Microsoft die Unterstützung für TLS 1.3, ein S/MIME-Kontrollfix und standardmäßig aktivierten erweiterten Schutz erst mit dem CU14-Update einführen wird.