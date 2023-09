Lidl & Kaufland wollen Amazons Beispiel als Cloud-Konzern folgen

Wenn große Handelskonzerne aus den USA gigantische Gewinne mit Cloud-Diensten machen können, sollte das für ein deutsches Unternehmen doch auch möglich sein. Unter diesem Motto startet die Dachgesellschaft hinter Lidl und Kaufland die neue Business-Säule.

Jason Leung / Lidl

Neuer Campus

Stetige Entwicklung

Zusammenfassung Schwarz-Gruppe startet neue Business-Säule mit Cloud-Diensten

Bau eines IT-Campus in Bad Friedrichshall, bezugsfertig 2026

Zielgruppe: Mittelständler, öffentliche Verwaltungen, Dienstleister

Konzernsparte Schwarz Digits wird dritte Säule neben Lidl und Kaufland

Ursprung: Eigene Cloud-Infrastruktur für Lidl und Kaufland

Plattform bereits geöffnet und erste Kunden im Mittelstand gewonnen

Mit neuem Campus und Konzernsparte verstärkte Fokussierung auf Cloud

In Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg baut sich die Schwarz-Gruppe, die hinter den beiden Supermarkt-Ketten steht, einen neuen IT-Campus. Wie Konzernchef Gerd Chrzanowski laut eines Berichtes des Handelsblatts erklärte, sollen auf dem Gelände, auf dem die ersten Gebäude 2026 bezugsfertig sein sollen, zukünftig bis zu 5000 IT-Experten arbeiten.Auf den ersten Blick dürfte es etwas vermessen klingen, wenn das Unternehmen sich mit globalen Megakonzernen wie Amazon und Microsoft anlegen will. Allerdings hat Chrzanowski eine Zielgruppe im Blick, die durchaus einiges Potenzial für einen deutschen Anbieter haben dürfte."Wir wollen alle unterstützen, die diese komplexen Themen nicht allein angehen können, die sich aber nicht abhängig machen wollen von großen Konzernen außerhalb Europas", sagte er gegenüber der Zeitung. "Mittelständler, öffentliche Verwaltungen und Gesundheitsdienstleister" stehen dabei laut des Konzernchefs vor allem im Fokus des Unternehmens.Die neue Konzernsparte Schwarz Digits soll damit die dritte große Säule sein, die den Handelskonzern neben Lidl und Kaufland ausmacht. Die Schwarz Gruppe startet hier allerdings nicht aus dem Nichts. Angefangen hatte es damit, dass das Unternehmen bereits eine eigene Cloud-Infrastruktur für die beiden Supermarktketten ausgebaut hatte.Vor einiger Zeit öffnete man die Plattform dann bereits und begann, Cloud-Dienste nach außen zu vermarkten. Insbesondere im Mittelstand soll der Anbieter bereits eine ganze Reihe von Kunden gewonnen haben. Mit dem kommenden Campus und der eigenen Konzernsparte wird man diesen Geschäftsbereich nun mit noch größerer Ernsthaftigkeit angehen.