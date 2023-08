Lidl Connect startet 5G für Alle und mehr Datenvolumen für Neukunden

Der Mobilfunkbetreiber Lidl Connect hat die Umstellung auf den 5G-Standard abgeschlossen: Ab sofort gibt es in allen Tarifen 5G. Zudem wird der Einstieg bei Lidl preislich attraktiver: Es gibt 50 Prozent Rabatt auf die Starterpakete und 50 Prozent mehr Datenvolumen.

Jason Leung / Lidl

Lidl Connect feiert Verfügbarkeit von 5G in allen Tarifen

Neukunden-Aktion

Zusammenfassung Lidl Connect hat 5G-Standard in allen Tarifen umgestellt.

50% Rabatt auf Starterpakete & 50% mehr Datenvolumen im 1. Monat.

Preis-Aktion nur für kurze Zeit, ab 7. August.

5G-Verfügbarkeit verdoppelt maximale Surfgeschwindigkeit.

Vodafone-Netz, 5G-fähiges Smartphone erforderlich.

Bestandskunden werden über Änderungen informiert.

Aktion bis 6. September nutzbar.

Diese Preis-Aktion läuft ab kommender Woche und nur für kurze Zeit! Das geht aus dem Werbe-Prospekt des Anbieters hervor , das die Werbung für nächste Woche ankündigt. Lidl Connect feiert damit jetzt die Verfügbarkeit von 5G in allen Tarifen des Anbieters.Das heißt dann auch, dass sich bei Verfügbarkeit die maximale Surfgeschwindigkeit in den 5G-Tarifen gegenüber den aktuellen Tarifen verdoppelt. Lidl ist Partner von Vodafone und bietet die 5G-Tarife im Vodafone-Netz.Lidl gleicht die Tarife damit nun der Konkurrenz wie Aldi Talk und NettoKom an. Allerdings fehlen derzeit noch die wichtigsten Details für Bestandskunden.So wurden bisher noch keine Informationen verschickt, ob Lidl-Kunden automatisch bei 5G-Verfügbarkeit umgestellt werden oder ob Bestandskunden sich für die Umstellung aktiv beim Support melden müssen. Laut Medienberichten wird Lidl 5G aber in allen Tarifen freischalten. Voraussetzung ist, soweit das bisher bekannt ist, nur ein 5G-fähiges Smartphone. In Kürze will man die Bestandskunden über die 5G-Änderung informieren, die nun in Kraft treten.Ab dem 7. August 2023 gibt es für den Smart XS, S, L und XL-Tarif mehr Daten als bisher, dazu wird der Preis halbiert. Das gilt allerdings nur für Neukunden und nur für die ersten vier Wochen. Bis 6. September kann man zudem noch die Starterpakete um 50 Prozent vergünstigt - also für nur 4,99 Euro - bekommen.