Lidl Connect startet mehr Datenvolumen für Neu- und Bestandskunden

Wie angekündigt startet Mobilfunkanbieter Lidl das neue Jahr mit mehr Datenvolumen in allen Tarifen. Allerdings legt der Discounter nicht so kräftig drauf wie vorangegangenen Aktionen. Denn wer gehofft hat, dass Lidl jetzt das Datenvolumen verdoppelt, dürfte enttäuscht werden.

Die Aktion bietet 3x4 Wochen folgende Daten-Pakete:

Smart XS 1,75 GB statt 1 GB

Smart S 5 GB statt 3 GB

Smart L 9 GB statt 5 GB

Smart XL 13 GB statt 7 GB

Daten-Geschenk startet automatisch

Reguläre Lidl Connect Smart Tarife ab 2. Januar:

Smart XS: 1 GB statt 750 MB LTE-Daten, 100 Minuten und/oder SMS (4,99 Euro / 4 Wochen)

Smart S: 3 statt 2 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (7,99 Euro / 4 Wochen)

Smart L: 5 statt 4 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (12,99 Euro / 4 Wochen)

Smart XL: 6 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (19,99 Euro / 4 Wochen)

Jason Leung / Lidl

Ab dem 2. Januar 2020 gibt es für die Lidl Connect Tarife Smart XS-, S-, M-, L und XL-Tarif mehr Daten als bisher zum gleichen Preis. Beim XS werden es nun 250 MB mehr - man steigt also von 750 MB auf ein GB. In allen anderen Tarifen gibt es jetzt jeweils ein GB Datenvolumen mehr. Lidl informiert zudem seine Bestandskunden über die Änderung, denn auch diese kommen in den Genuss des Daten-Upgrades, heißt es. Neukunden können zudem für kurze Zeit noch ein Daten-Extra erhalten. Bis zum 31. Januar wird das gebuchte Inklusiv-Volumen für die ersten 3x4 Wochen erhöht.Das Angebot gilt nur bei Neuaktivierungen in den LIDL Connect Smart Tarifen. Nach der Aktivierung startet dann auch gleich das Daten-Geschenk. Im vierten Laufzeitmonat gibt es dann wieder nur noch das einfache Datenvolumen.Genutzt wird von Lidl Connect dabei das Netz von Vodafone mit maximal 21,6 Mbit/s im Download und 7,2 Mbit/s im Upload. Ab Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens wird dann auf nur noch 64 kbit/s gedrosselt.