Lidl Connect startet im November doppeltes Datenvolumen für alle

Der Mobilfunkanbieter Lidl bietet jetzt für kurze Zeit attraktivere Kon­di­tionen: Ab dem 5. November 2020 gibt es für den Smart XS-, S-, L und XL-Tarif mehr Daten als bisher zum gleichen Preis . Man bekommt für drei mal vier Wochen doppeltes Datenvolumen.

Die aktuellen Angebote bis zum 31. Dezember

Daten-Geschenk startet automatisch

Lidl Connect Smart Tarife:

Smart XS: 2 GB statt 1 GB LTE-Daten, 100 Minuten und/oder SMS (4,99 Euro / 4 Wochen)

Smart S: 6 statt 3 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (7,99 Euro / 4 Wochen)

Smart L: 10 statt 5 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (12,99 Euro / 4 Wochen)

Smart XL: 14 statt 7 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (17,99 Euro / 4 Wochen)

Jason Leung / Lidl

Lidl bietet bei Buchung in der Zeit vom 5. November bis 31. Dezember in allen Smart-Tarifen doppeltes Datenvolumen zum gleichen Preis. Damit gibt es zum Beispiel 14 GB LTE plus Telefon- und SMS-Flatrate für nur 17,99 Euro. Die Verdoppelung des Datenvolumens kann man sich nur für kurze Zeit sichern: Lidl Connect verspricht die Datenpakete für drei mal vier Wochen zu verdoppeln. Wer sich also im Aktionszeitraum zum Beispiel den Smart L-Tarif bucht, bekommt in den folgenden drei Monaten statt 5 GB dann 10 GB inklusive. Der Preis liegt auf Dauer bei 12,99 Euro für vier Wochen. Diese mögliche Verdopplung des Inklusiv-Datenvolumens steht in allen Smart-Tarifen zur Verfügung!Bei den Lidl Connect-Tarifen bleibt man auf Dauer flexibel. Daher passt auch die nur zeitweise Anhebung der Datenpakete zum restlichen Angebot.Das Angebot gilt nur bei den LIDL Connect Smart Tarifen. Nach der Aktivierung startet dann auch gleich das Daten-Geschenk. Im vierten Laufzeitmonat gibt es dann wieder nur noch das einfache Datenvolumen. Genutzt wird von Lidl Connect dabei das Netz von Vodafone mit maximal 21,6 Mbit/s im Download und 7,2 Mbit/s im Upload. Ab Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens wird dann auf nur noch 64 kbit/s gedrosselt.Der Nutzungszeitraum von vier Wochen verlängert sich automatisch um jeweils vier Wochen, wenn man die Option nicht kündigt.