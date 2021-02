Lidl Connect bekommt bis zu 70 Prozent mehr Daten und wird schneller

Der Mobilfunkbetreiber Lidl macht ab dem 25. Februar seinen Smart L und Smart XL-Tarif auf Dauer deutlich attraktiver: Die beiden Angebote erhalten mehr Daten als bisher zum gleichen Preis, besonders lohnt sich damit in Zukunft nun der Blick auf den Smart XL.

Statt 21,6 nun 25 MBit/s

Reguläre Lidl Connect Smart Tarife ab 25. Februar:

Smart XS: 1 GB LTE-Daten, 100 Minuten und/oder SMS (4,99 Euro / 4 Wochen)

Smart S: 3 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (7,99 Euro / 4 Wochen)

Smart L: 6 statt 5 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (12,99 Euro / 4 Wochen)

Smart XL: 12 statt 7 GB LTE-Daten, FLAT Minuten und SMS (17,99 Euro / 4 Wochen)

Jason Leung / Lidl

Neukunden surfen ab dem 25. Februar zudem mit bis zu 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Lidl zieht nun bei den Tarif-Änderungen von Aldi Talk in Teilen nach und wird in Kürze zumindest bei einigen Tarif-Angeboten mehr Datenvolumen anbieten. Bisher war da bei Lidl im Übrigen bei 7 GB Schluss, nun startet der Smart XL ab dem 25. Februar mit 12 GB. Das ist ein Extra von 70 Prozent zum gleichen Preis - und im Grunde das gleiche Angebot, das auch Aldi macht. Es gibt dann eine Allnet-Flat mit 12 GB für 17,99 Euro, inklusive SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze.Das Angebot von Lidl wird ab Ende Februar für Bestandskunden umgestellt. Neukunden erhalten ebenso wie alle Bestandskunden, die nach dem 25. Februar ihren Tarif verlängern, dann automatisch das größere Datenpaket. Laut der Ankündigung von Lidl gelten die Änderungen auch für den Smart L der 6 statt 5 GB zukünftig bietet, aber nicht für die anderen Tarife (Classic, Smart XS, Smart S) des Anbieters.Genutzt wird von Lidl Connect das Netz von Voda­fone mit maximal 25 Mbit/s im Down­load und 10 Mbit/s im Upload. Auch das ist neu, denn bisher war bei 21,6 Mbit/s Schluss. Die individuelle Band­breite hängt aber weiter­hin unter anderem vom Nutzer-Standort ab. Die Geschwindigkeits­anpassung für Bestands­kunden soll dann inner­halb von 96 Stunden verfügbar sein. Die Umstellung startet Ende Februar auto­matisch. Neu­kunden benötigen das Starter­paket für 9,99 Euro. Das kommt inklusive 10 Euro Startgut­haben. Ein Extrabonus in Höhe von 25 Euro wartet bei Rufnummermitnahme.