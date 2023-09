Kamera-Einschränkung des kleinsten iPhone 15 Pro lässt sich umgehen

Wer beim neuen iPhone 15 Pro das Modell mit 128 GB Speicher wählt, muss ab Werk mit Einschränkungen bei der Kamera leben. Mit einem kleinen Trick lässt sich aber trotzdem der volle Funktionsumfang nutzen. Dafür braucht man eine flotte, externe SSD.

Volle Auflösung nur mit einer externen SSD

Dank USB einfach zu umgehen

Es ist ein kleiner Unterschied, der sich beim Vergleich der neuen Apple iPhones im offiziellen Store zeigt. Wählt man bei dem iPhone 15 Pro das Modell mit dem geringsten Speicher, also 128 GB, ist man bei Videos auf maximal 1080p ProRes beschränkt, während die Pro-Modelle ab 256 Speicher seit diesem Jahr auch 4K ProRes ermöglichen.Wie Heise in seinem Bericht schreibt, scheint die Beschränkung auf den Einsatz von Speichermodulen zurückzuführen zu sein, die für das Ablegen von 4K ProRes einfach zu langsam sind. Dieses Phänomen gab es schon einmal bei Apple-Produkten: Beim iPad Pro von 2022 musste man im kleinsten Speicherausbau ähnliche Restriktionen hinnehmen.Wer nicht auf Aufnahmen in der höchsten Auflösung mit dem kleinsten iPhone Pro-Modell verzichten will, der kann sich gleich noch einmal richtig über die Einführung von USB-C bei iPhones in diesem Jahr freuen. Dank der Schnittstelle wird es möglich, unkompliziert ein externes Speichermedium anzuschließen und direkt für Videoaufnahmen zu nutzen.Das iPhone 15 Pro kann dann die Kamera-Daten in ProRes 4K 60 fps direkt auf diesem externen Speicher ablegen. Aktuell macht Apple allerdings noch keine genauen Angaben, wie schnell die externen Speicher mindestens sein müssen. Beim Format wird entweder APFS oder exFAT vorausgesetzt.