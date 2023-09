Philips Hue auf LSD: Razer macht jetzt auch RGB-Zimmer-Beleuchtung

Viele denken, dass Gamer-PCs so beleuchtet sein sollten, wie wir uns einen LSD-Trip in den 1960ern vorstellen. Und das wird auch nicht weniger, sondern im Gegenteil mehr. Denn Razer, das RGB schon inflationär verwendet, schaltet jetzt noch einen Gang höher.

Der kalifornische Hersteller verdient sein Geld mit Peripheriegeräten und anderer Hardware. Mäuse, Tastaturen etc. und wenn man diese beschreiben müsste, dann kann man das wohl am einfachsten mit "RGB-beleuchtet" machen. Doch offenbar ist es für manchen nicht genug, wenn der PC, die Tastatur und Maus leuchten, für sie hat Razer nun auch eine Produktlinie angekündigt, die den RGB-Wahn auf die nächste Stufe hebt.Denn Razer hat nun eine Produktkategorie namens Gamer Room angekündigt, damit kann man sein Zimmer so ausleuchten, wie es beim üppig leuchtenden Gaming-PC der Fall ist. Auf der RazerCon2023 hat das Unternehmen nämlich gleich mehrere Beleuchtungsprodukte vorgestellt: Lampen, Glühbirnen und LED-Streifen. Das kann man wohl am besten mit " Philips Hue auf Drogen" umschreiben. Denn wie die Stimmungsbeleuchtung des niederländischen Herstellers sind auch die Razer-Lösungen für das Smart Home ausgelegt, zumindest wenn man ein grell-buntes Zuhause bevorzugt.Zur Gamer Room-Produktreihe gehören die Leuchten Aether Lamp sowie die Aether Lamp Pro. Letztere bietet Mehrzonen-Beleuchtung, erstere beherrscht jeweils nur eine Farbe. Dazu kommen die Razer Aether-Glühbirnen und die Razer Aether-Leuchtstreifen. All diese Artikel können einerseits mit der neuen Gamer Room-App gesteuert und andererseits mit der überarbeiteten Razer Synapse-Anwendung verknüpft werden.Die Lampen sind Matter-kompatibel und können entsprechend zu Google Home, Amazon Alexa und Co. kompatibel. Billig ist der Spaß nicht, denn eine Aether Lamp Pro kostet 149,99 Euro, die Aether Lamp ist für 89,99 Euro zu haben. Die Razer Aether Light Bulb kostet 59,99 Euro, der zwei Meter lange Razer Aether Light Strip kommt auf 149,99 Euro.