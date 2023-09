Leak: Jetzt gibt es auch noch erste technische Details zur nächsten Xbox

Ein Microsoft-Leak interner Dokumente erweist sich als Fundgrube für Informationen zur Xbox und dem Konsolengeschäft. Bereits gestern wurde bekannt, dass die Redmonder die nächste Xbox für 2028 planen, nun sind auch noch technische Details aufgetaucht.

FTC gegen Microsoft: Gerichtsfall und Leak

AMD spielt große Rolle

DirectX-Raytracing der nächsten Generation

Dynamic Global Illumination

Mikropolygon-Rendering-Optimierungen

ML-basierte Superauflösung

Erweiterbarkeits-Modell für schnellere Iteration und Innovation.

Letztlich wird der Fall FTC vs. Microsoft als Erfolg in die Geschichte eingehen, doch die in den Verhandlungen rund um die Übernahme von Activision Blizzard eingereichten internen Dokumente werden ebenfalls weitreichende Folgen haben. Denn diese Interna sind aus Versehen an die Öffentlichkeit durchgesickert und The Verge hat darin etliche höchst interessante Informationen zu den nächsten Konsolen von Microsoft gefunden.Denn zunächst plant Microsoft die Veröffentlichung einer überarbeiteten Version der Xbox Series X , diese soll ohne Laufwerk auskommen. In den Dokumenten kann man allerdings auch lesen, dass die nächste Konsole in fünf Jahren auf den Markt erscheinen soll. Und das Gerät soll eine teilweise Abkehr von jenen Konsolen sein, die wir heute kennen."Unsere Vision: eine hybride Spieleplattform der nächsten Generation zu entwickeln, die in der Lage ist, die kombinierte Leistung von Client und Cloud zu nutzen, um ein tieferes Eintauchen in das Spielgeschehen und völlig neue Arten von Spielerfahrungen zu ermöglichen", schreibt Microsoft in einer Folie zur "The Next Generation of Gaming at Microsoft", also der Xbox-Zukunft.Die dazugehörige Präsentation stammt aus dem Mai 2022 und lotet aus, wie hier Next-Gen-Hardware und Cloud-Infrastruktur Hand in Hand arbeiten könnten und wohl auch werden. Denn in kleinem Umfang ist das auch schon heute Realität, etwa beim Microsoft Flight Simulator, wo ein Teil der Umgebungsdaten aus der Cloud gestreamt wird.Bei der nächsten Konsole soll es sich auch nicht um ein einziges Gerät handeln, laut Microsoft ist eine ganze Hardware-Familie in Planung, darunter Heimkonsolen, aber auch mobile Geräte. In Bezug auf die Hardware erwägt man aktuell sowohl ARM als auch x86 (AMDs Zen 6 CPU), bei der GPU soll AMD direkt oder indirekt (als lizenzierte Technologie von Navi 5 - aktuell ist Navi 3) eine zentrale Rolle spielen.Microsoft führt auch diverse grafische Innovationen an, die man plant:Freilich ist bis 2028 noch viel Zeit und Microsoft kann und wird so manche dieser Ideen anpassen und auch verwerfen. Klar ist aber, dass die Konsole, wie wir sie heute kennen, ein Auslaufmodell ist - oder sich schlichtweg weiterentwickelt.