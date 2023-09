DJI Mini 4 Pro: Neue Bilder, Infos und Preise zur kompakten Drohne

Die Gerüchte und Leaks rund um die neuen DJI Mini 4 Pro verdichten sich. Neben einer Vielzahl technischer Daten sind mittlerweile auch die möglichen Preise für Europa und neue Bilder der kompakten Drohne im Netz zu finden. Die Vorstellung dürfte kurz bevorstehen.

Mehr Reichweite und 4K-HDR-Videos mit 100 FPS

Preise und Verfügbarkeit

Zusammenfassung Gerüchte und Leaks zur neuen DJI Mini 4 Pro Drohne nehmen zu

Technische Daten und mögliche Preise für Europa im Netz verfügbar

Offizieller Nachfolger der DJI Mini 3 Pro mit DJI RC 2

Gewicht unter 249 Gramm, Flugzeit 34 Minuten, Übertragungsreichweite 20 km

Überarbeitete Obstacle-Avoidance-Sensorik, gleiche Kamera wie beim Vorgänger

Neue Funktionen: 4K-HDR-Videos mit bis zu 100 FPS

Drei Varianten mit Preisen von 799 Euro bis 1129 Euro

Nachdem in den letzten Tagen bereits zahlreiche Informationen durchgesickert sind, scheint die Frage nicht länger ob, sondern nur noch wann die DJI Mini 4 Pro offiziell vorgestellt wird. Aktuell zeigt sich der Nachfolger der DJI Mini 3 Pro zusammen mit der DJI RC 2 (Fernbedienung) erneut auf Fotos und nicht mehr nur als Rendering auf Verpackungen des Herstellers.Diese hatten zuvor bereits die wichtigsten technischen Daten der DJI Mini 4 Pro verraten. Demnach soll das Gewicht der kompakten Drohne erneut weniger als 249 Gramm betragen und die Flugzeit mit 34 Minuten identisch zum Vorgänger sein. Zudem dürfte das von der DJI Air 3 bekannte Video­übertragungs­system DJI O4 auch die Über­tra­gungs­reich­wei­te der DJI Mini 4 Pro von 12 Kilometer (Mini 3 Pro) auf 20 Kilometer erhöhen.Drohnenpiloten können zudem mit einer überarbeiteten Obstacle-Avoidance-Sensorik rechnen. Die Erkennung und Vermeidung von Hindernissen soll Gerüchten zufolge über ein 360-Grad-Messbereich verfügen. Nahezu unverändert könnte hingegen die Kamera der DJI Mini 3 Pro auch in der neue Mini 4 Pro zum Einsatz kommen.Darauf deuten unter anderem die 48 Megapixel bei einer 24-mm-Brennweite und f/1.7-Blende hin, die auf ersten Fotos bereits zu sehen waren. Foto- und Video­modi für Objekt­verfolgung (Focus­Track), Zeitraffer (Hyperlapse) und automatische Auf­nah­me­se­quen­zen (MasterShots) sind ebenfalls an Bord. Neu hingegen ist die Möglichkeit, 4K-HDR-Videos mit bis zu 100 FPS aufzunehmen.Wie üblich wird DJI seine neue Mini-Drohne in drei Varianten bzw. Paketen anbieten. Europäischen Händlern zufolge, deren Preise WinFuture vorliegen, startet die DJI Mini 4 Pro mit klassischer DJI RC-N2 zum Preis von 799 Euro. Im Bundle mit der DJI RC 2 werden 999 Euro fällig und die Fly More Combo mit insgesamt drei Batterien, Zweiwege-Ladestation, Gimbal-Schutz, Tragetasche und Ersatzteilen schlägt mit 1129 Euro zu Buche.In Hinsicht auf die Verfügbarkeit der DJI Mini 4 Pro in Deutschland liegen uns bislang noch keine genauen Informationen vor.